73 ألف إصابة بـ"كورونا" في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى أكثر من 73 ألف حالة حول العالم، منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "منذ 3 أسابيع تم الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة في إقليم شرق المتوسط، والآن بلغ إجمالي الإصابات 10 في دولتين".

وأوضح المنظري، خلال مؤتمر صحفي عقده لمناقشة آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا، أن 99% من الإصابات موجودة في الصين، مشيرا إلى أنها المصدر المرجح لحالات الإصابة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رحلات السفر المتعددة والروابط التجارية مع بكين.

أعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 2004 وفيات و74 ألفا و185 إصابة، منذ ظهور المرض الغامض في سوق للحيوانات البرية في مدينة ووهان التابعة لمقاطعة هوبي.

وقالت اللجنة الصحية بإقليم هوبي، الأربعاء، إن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 1921 شخصا بعد تسجيل 132 حالة جديدة، فضلا عن تسجيل 1693 حالة إصابة ليصل الإجمالي إلى 61 ألفا و682 شخصا في المقاطعة.