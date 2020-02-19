جينز "السكيني" يهددك بمشكلات صحية خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت دراسة بريطانية حديثة من خطورة ارتداء البنطلون الجينز "السكيني" الضيق (Skinny jeans) على صحة المرأة، موضحة أنه قد يصيبها بما يعرف بـ"متلازمة الحيز" أو "متلازمة المقصورة".

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في دورية "Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry"، أن هذه المتلازمة (Compartment syndrome) تعني زيادة الضغط داخل حَيِّز في الجسم يحتوي على العضلات والأعصاب؛ ما يؤدي إلى تدهور سريان الدم.

وحسب الدراسة، فإن هذه المتلازمة غالبا ما تحدث في الساق أو الذراع مسببة الإصابة بتورمات وخدر.

ويعزز "السكيني" فرص الإصابة بالسيلوليت "Cellulite"، أي ظهور نتوءات قبيحة المظهر على جلد الفخذ تشبه قشرة البرتقال، بسبب تدهور سريان الدم الناجم عن الضغط الذي يمارسه السروال على الجلد.

ونصحت الدراسة المرأة لتجنب هذه المتاعب الصحية الخطيرة بارتداء موديلات الجينز المريحة.