شكرا لقرائتكم خبر عن فرحك قرب ومش عارفة تبطلي أكل .. اعرفي الحل مع الدكتورة دعاء سهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلم كل عروس هو إنقاص وزنها قبل حفل زفافها حتى تبدو كالملكة المتوجة في هذا اليوم الذي ظلت تنتظره كثيراً، ولكن للأسف الشديد يقابلها مشكلة كبيرة وهي عدم التحكم في شهيتها.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي الطرق التي تجعل العروس تتحكم في شهيتها.

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن العروس لديها مشكلة كبيرة وهي شعورها بالقلق والتوتر قبل زفافها وهو الذي يؤدي إلي انخفاض هرمون السيرتونين وهو هرمون السعادة والإطمئنان والهدوء، والذي يؤدي بدوره إلي إرتفاع هرمون اللبتين المسئول عن الشعور بالجوع والقلق والتوتر والعصبية والاكتئاب والحزن، إذا شعرت بأي من هذه المشاعر ستقبل على الطعام، واذا تم ضبط هرمون السيروتونين لا تحتاج لتناول الطعام.



محتويات لكورس التخسيس المخصص للعروس قبل زفافها

ولابد أن تتناول العروس كورس التخسيس الذي يحتوي على نبات الفولنج والذي يعمل على انتعاش للحالة المزاجية ويعزز هرمون السيرتونين المسئول عن السعادة وهو عشب اسيوي وعشب طبيعي للغاية، مع تناول مجموعة من الألياف القامعة للشهية مثل عشب السيليوم، وتناول أعشاب الكوجاك المسئولة عن حرق الدهون في الجسم وقمع الشهية ايضا، وخلاصة الراسبري التي تقوم بحرق الدهون العنيدة، وبالتالي تستطيع العروس إنقاص وزنها قبل زفافها بشهر وتحصل على قوام جذاب ليلة زفافها.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

Advertisements

الدكتورة دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/



للتواصل-دعاء-سهيل