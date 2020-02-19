ماذا أفعل إذا ابتلع طفلي القطع الصغيرة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 01:42 مساءً - تنتشر وبكثره الألعاب والقطع الصغيرة، والتي تجذب الطفل لتذوقها خصوصاً إذا كانت ملونة وأدى انتشار هذه الألعاب الصغيرة إلى انتشار ظاهرة ابتلاع الأطفال لها.

يكشف الدكتور طارق الطخيس استشاري جراحة الاطفال وحديثي الولادة الخدج وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بكلية الطب ومجموعة دكتور سليمان الحبيب، عن حالتين خطيرتين...

١) توقف القطعة في المريء

العلاج:‏ إجراء منظار للمريء تحت المخدر العام لإزالة القطعة، وفي حال أن القطعة نزلت إلى المعدة، ننتظر عليها قليلاً، وإذا تجاوز الجسم المبلوع المريء فلا داعي للعجلة ففي الغالب يخرج مع الفضلات، لكن يجب التدخل في حالات ابتلاع جسم حاد كالإبرة والدبوس، أو بلع بطاريات خصوصاً إذا لم يتحرك الجسم من مكانه لأكثر من أسبوعين.

٢) بلع القطعة ودخولها في القصبة الهوائية

حيث تتسبب بكحة مستمرة، وفي حال عدم اكتشاف الموضوع لفترة طويلة يتطور إلى التهابات في الرئة.

Advertisements

العلاج:

‏لابد من إزالته عن طريق المنظار مباشرة بغض النظر عن نوعه وحجمه.

كما أن هناك حالات خاصة وخطيرة، وهي البطاريات بكل أنواعها سواءً بطاريات الساعات أو البطاريات العادية نظراً لوجود شحنات كهربائية، وتسرب مادة البطارية فإنها تحدث ضرراً بالغاً في جدار المريء والقصبة الهوائية؛ مما يسبب تلفاً، أو قد يسبب ناسوراً بين القصبة الهوائية والمريء، وعلاج هذه المضاعفات يتطلب عدة أسابيع، وأحياناً أشهراً من التنويم في المستشفى.

إرشادات عامة

1 -بالاحتفاظ بالأشياء الصغيرة الحجم كالبطاريات والدبابيس والخرز، بعيداً عن متناول الأطفال.

2 - استعملوا سلات المهملات ذات الأغطية المحكمة، وأفرغوها بسرعة ما أمكن .

3 - لا تعوّدوا الطفل على حمل النقود المعدنية في يده، والتجول بها بعيداً عن أنظاركم.

4 - انتبهوا بشكل خاص للألعاب وانتقوا منها ما يناسب عمر الطفل على ألا تحتوي على قطع صغيرة قابلة للفصل والقطع الصغيرة هي تلك التي تبلغ أبعادها أقل من 2 سم.

5 - تفحصوا ألعاب الطفل باستمرار وتخلصوا من التالف منها أو المعرضة لأن ينفصل منها قطع صغيرة واجعلوا ألعاب الإخوة الأكبر سناً بعيدة عن متناول الصغير.