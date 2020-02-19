الحكومة الأسترالية تدشن وكالة فضاء وطنية خاصة

الأربعاء 19 فبراير 2020

دشّنت الحكومة الأسترالية، الأربعاء، وكالة الفضاء الوطنية الخاصة بها، في محاولة لمضاعفة حجم الاقتصاد الفضائي للبلاد إلى 3 أمثال بحلول عام 2030 .



وافتتح سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي، رسميا المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الأسترالية في مدينة أديليد، عاصمة ولاية جنوب أستراليا.

وقال موريسون، في بيان: "الفضاء يجسد الخيال وهو مصدر إلهام لنا جميعا. إنه يطور تقنيات جديدة تحسن الحياة على الأرض ويوفر فرصا اقتصادية وفرص عمل هائلة".

وسوف يتم دعم عمل الوكالة من خلال المشاركة الدولية القوية، وفقا للحكومة الأسترالية. وتم الإعلان عن خطط إطلاق الوكالة الفضائية في عام 2017.

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وقال موريسون إن الوكالة سوف تساعد على ضمان حصة أكبر من اقتصاد الفضاء العالمي المتنامي، الذي يتوقع أن يزيد حجمه على تريليون دولار في العالم بحلول عام 2040.

بينما قالت كارين أندروز، وزيرة الصناعة الأسترالية، إن الهدف هو مضاعفة قطاع الفضاء الأسترالي بـ3 أمثال بحلول عام 2030، وتوفير 20 ألف وظيفة جديدة، ليصل حجم قطاع الفضاء الأسترالي إلى 12 مليار دولار أسترالي (8 مليارات دولار أمريكي).

وقالت ميجان كلارك، التي ترأس الوكالة، إنه سوف يتم فتح غرف التحكم في الوكالة أمام الزائرين ليروا ماذا يحدث داخلها، لتكون المرة الأولى من نوعها في العالم.

في الوقت الحالي، يضم قطاع الفضاء في أستراليا نحو 10 آلاف موظف، ويبلغ حجمه نحو 3.9 مليار دولار، ويركز إلى حد كبير على تصنيع الأقمار الصناعية، ودعم المعدات الأرضية وصناعة الإطلاق.