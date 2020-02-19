دراسة: الذكاء الاصطناعي يتنبأ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية

الأربعاء 19 فبراير 2020

نجحت دراسة بريطانية هى الأولى من نوعها عالميا في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بدقة بإمكانية حدوث نوبات قلبية أو السكتة الدماغية أفضل من الأطباء البشريين.



وذكرت صحيفة ديلي ميل أن الدراسة أعدتها وزارة الصحة البريطانية وجامعة لندن كوليدجو، وأكد علماؤها أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قراءة عمليات فحص تدفق الدم، التي تكشف عن مشاكل في القلب بواسطة جهاز كمبيوتر.

وحلل العلماء بهذه التقنية فحوصات القلب لأكثر من ١٠٠٠ مريض، وكانت التكنولوجيا أكثر دقة في التنبؤ بأحداث القلب والأوعية الدموية الرئيسية خلال فترة متابعة لمدة ١٩ شهرا، مقارنة بالطبيب الذي يستخدم الوسائل التقليدية.

Advertisements

وأوضح العلماء في الدراسة أن الذكاء الاصطناعي ينتقل من معامل الكمبيوتر إلى العالم الحقيقي للرعاية الصحية، إذ يقوم ببعض المهام أفضل مما يستطيع الأطباء القيام به بمفردهم.

وقامت تقنية الذكاء الاصطناعي بتحليل الصور وتحديد تدفق الدم على الفور إلى القلب، وتم إرسال هذه القياسات إلى فرق الأطباء الذين يمكنهم تحديد مسارات العلاج.

وتمت مقارنة التنبؤات بالنتائج الصحية للمرضى، لمعرفة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي صحيحا أم لا.

وتمكنت تقنية الذكاء الاصطناعي، لأول مرة، من التنبؤ بالمرضى الذين قد يعانون من مشاكل صحية متعلقة بتدفق الدم. وكان أكثر دقة من خبير أمراض القلب باستخدام الوسائل التقليدية.