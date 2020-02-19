شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التخلص من نزلات البرد والوقاية منها والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 فبراير 2020

تعد نزلات البرد من الأمراض الشائعة في فصل الشتاء، وقد تؤدي كثرة تناول الأدوية إلى فقدانها فاعليتها في المستقبل، كما لا ينصح بتناول المضادات الحيوية للتخلص من البرد والإنفلونزا إلا تحت إشراف الطبيب.



وعوضاً عن ذلك يمكنكم اللجوء إلى الطرق الطبيعية للتخلص من نزلات البرد والأعشاب الطبيعية المميزة في علاج الإنفلونزا، والتي نتعرف عليها فيما يلي:

طرق طبيعية للتخلص من نزلات البرد:

1- تناول السوائل الساخنة

من المهم الحرص على تناول المشروبات والسوائل الساخنة والدافئة، والتي تساعد على التقليل من أعراض البرد والإنفلونزا، إذ إنها تخفف من احتقان الأنف والحلق.

2- الغرغرة

تساعد الغرغرة على علاج حالات البرد والتخلص من السعال، وهذا من خلال استخدام كوب من الماء الدافئ المضاف إليه ملعقة صغيرة من الملح، وتتم الغرغرة به مرتين يومياً.

3- الكمادات

يمكنك استخدام الكمادات الساخنة أو الباردة حول منطقة الأنف والتي تساعد على التخلص من الرشح والزكام الذي يكون من أعراض الإصابة بحالات البرد.

4- الغذاء الذي يقوي المناعة

يجب الحرص على تناول الأغذية التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، ما يساعد على علاج حالات البرد والإنفلونزا ومنها الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من (فيتامين سي) مثل الفلفل الرومي والبرتقال، والأطعمة التي تحتوي على البيتا كاروتين مثل الجزر.

أعشاب للتخلص من البرد:

1- الزنجبيل

الزنجبيل للتخلص من البرد

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يعد الزنجبيل من أهم الأعشاب التي لها دور في التخلص من نزلات البرد والإنفلونزا، وهذا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الفطريات والتي تخفف أيضاً من التهاب الحلق والسعال، وهذا من خلال تناول كوب من مغلي الزنجبيل المضاف إليه عسل النحل وقطرات من الليمون.

2- القرفة

القرفة للتخلص من البرد

من المعروف أن القرفة تحتوي على مضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في علاج حالات البرد والإنفلونزا، وهذا من خلال إضافة ربع ملعقة من القرفة إلى ملعقة كبيرة من العسل ويتم تناولها مرتين يوميا لمدة 3 أيام مما يساعد على التقليل من أعراض البرد.

3- الكركم

الكركم للتخلص للبرد

يحتوي الكركم على الكثير من العناصر المهمة ومنها مضادات الالتهابات، بالإضافة إلى مركب الكركمين، والذي يعد من المركبات المضادة للبكتيريا والتي تقي من السعال ونزلات البرد، ويساعد على علاجها بشكل فعال، ويمكنك تناول كوب من الحليب الدافئ المضاف إلى القليل من الكركم يوميا.

4- الريحان

الريحان للتخلص من البرد

يساعد تناول مشروب مغلي الريحان على علاج نزلات البرد وإذابة البلغم وتنقية الشعب الهوائية، ما يساعد على التنفس بشكل أفضل والتخفيف من حدة التهاب الحلق.

نصائح للوقاية من نزلات البرد

الحرص على غسل اليدين باستمرار باستخدام الصابون المضاد للبكتيريا.

تناول كمية كبيرة من السوائل وتناول الماء.

الحرص على الراحة وأخذ قسط كافٍ من النوم.

ممارسة الرياضة بشكل مستمر

تناول الخضراوات والفواكه.

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة التي تسهم في نقل الفيروسات والبكتيريا.