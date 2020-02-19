الصحة العالمية تنفي ظهور حالات إصابة بفيروس "كورونا" في كوريا الشمالية

الأربعاء 19 فبراير 2020

نفت منظمة الصحة العالمية وجود دلائل على ظهور حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في كوريا الشمالية، وذلك على الرغم من تقارير لوسائل الإعلام في كوريا الجنوبية أشارت إلى وصول المرض لجارتها.



وقال الدكتور مايك رايان، مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة، في مؤتمر صحفي في جنيف، الثلاثاء: "لا توجد أي علامات على ذلك في الوقت الراهن، لا توجد دلائل على أننا نتعامل مع أي حالة هناك".

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وأوضح أن مسؤولي المنظمة ليس لديهم ما يدعوهم للاعتقاد بوجود أي مشكلات محددة في كوريا الشمالية وسوف يقدمون للسلطات في الشمال المزيد من إمدادات المختبرات لإجراء فحوص التشخيص.

كانت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية قد تحدثت عن ظهور حالات إصابة عديدة وربما وفيات بسبب الفيروس في كوريا الشمالية.