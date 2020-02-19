خلو 781 راكبا على "سفينة كمبوديا" من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في كمبوديا، الأربعاء، عدم إصابة 781 راكبا في كمبوديا بفيروس كورونا المتحور الجديد، عقب أن رست سفينتهم السياحية في "بنوم بنه" بعدما رفضت استقبالها نحو 5 دول.

وقالت أور فاندين، المتحدثة باسم وزارة الصحة، إنها تنتظر نتائج المعامل لبقية الركاب، موضحة أن الركاب الذين ثبت عدم إصابتهم بالفيروس، ويقيم بعضهم على متن السفينة والآخر يقيم بفندق في بنوم بنه، لا يعانون من أي مشكلات صحية.



وثبت إصابة راكب أمريكي من بين أكثر من 2000 راكب كانوا على متن السفينة فيستردام، التابعة لشركة هولاند أمريكا لاين، بالفيروس في ماليزيا عقب أن غادر السفينة.

وقالت الشركة، الإثنين، إن 255 راكبا وطاقم العمل المؤلف من 747 شخصا لا يزالون في انتظار نتائج التحليل لمغادرة السفينة.

وقضى فيروس كورونا المتحور، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول، على نحو 2010 أشخاص وأصاب أكثر من 75 ألفا و196 آخرين حول العالم.