"كورونا" يغلق مدارس منغوليا حتى نهاية مارس

أعلنت حكومة منغوليا، الأربعاء، إبقاء جميع المدارس مغلقة حتى 30 مارس/آذار، لمنع انتشار فيروس "كورونا" الذي تسبب في وفاة أكثر من 2000 شخص في الصين الجارة الجنوبية لمنغوليا.

"الصحة العالمية" تؤكد: كوريا الشمالية خالية من كورونا

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وذكرت الحكومة أنه مع استمرار تفشي المرض ستبقى المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال حتى الجامعة مغلقة.

ورغم أن منغوليا لم تعلن بعد عن أي إصابات فقد أغلقت الحدود مع الصين ورفضت استقبال أي وافدين منها.

وتفشى الفيروس المتحور في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوباي الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وانتشر المرض الغامض الذي ينتقل بين البشر بسرعة.