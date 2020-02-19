المشي يقاوم الاكتئاب لدى المراهقين

قالت دراسة جديدة إن التمارين الخفيفة مثل المشي قد تساعد في تقليل خطر إصابة المراهقين بالاكتئاب.

ووفقا للدراسة، قد يكون المراهقون الكسالى أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من أقرانهم النشطين.



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ووجد الباحثون، بعد متابعة أكثر من 4000 شاب من سن 12 إلى 18 عاما، أن مستويات النشاط البدني انخفضت مع تقدم الأطفال في العمر، لكن أولئك الذين كانوا أكثر خمولا من عمر 12 إلى عمر 16 عاما كانوا الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب في عمر 18.

وقال آرون كاندولا، الذي أشرف على فريق الدراسة وهو من كلية لندن الجامعية في بريطانيا: "تشير نتائجنا إلى أنه يجب على الشباب الحد من أسلوب الحياة الخامل وزيادة نشاطهم الخفيف خلال فترة المراهقة.. هذا يمكن أن يقلل من خطر الاكتئاب في المستقبل"، وأضاف: "يجب على معظم الأطفال ممارسة أي نشاط لمدة 60 دقيقة يوميا".

وأوضح الباحثون أنه على العكس كان الأطفال الذين مارسوا نشاطا بدنيا خفيفا أو زادوه على مر السنين أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب عند بلوغهم سن 18 عاما، وذكروا أن النشاط البدني يساعد في تحسين الثقة بالنفس ويقلل الإصابة بالالتهابات أو يحفز نمو خلايا عصبية جديدة في الدماغ.

