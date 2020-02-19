"خصوبة الرجال في خطر"!.. هل تفعلها قناة إسطنبول؟

"خصوبة الرجال في خطر".. ناقوس جديد يدقه خبراء ومناهضون لمشروع قناة اسطنبول المائية، الذي يصر عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحت ثقل أزمة اقتصادية خانقة.

فما إن يبدأ حفر القناة المائية الموازية لمضيق البوسفور، ستفوح روائح كريهة شبيهة برائحة البيض الفاسد في المنطقة، بسبب انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت الموجود في بحر مرمرة. وفق ما فسره البروفيسور التركي جمال صيدام.



تفسيرٌ نقله موقع "ترك برس" عن صيدام متحدثا في تصريحات تلفزيونية أكد فيها أنه لم تتم استشارة خبراء الحياة البحرية بشأن هذا المشروع.

صيدام، المحاضر أيضا في قسم الهندسة البيئية بجامعة "هجي تبه" بأنقرة، يقول إن ثاني أكسيد الكبريت له تأثير سلبي على الجهاز التناسلي للذكور، إذ يقلل من فاعليته بنسبة 25- 30%.

وفي الشرح لهذا التفسير، بيّن صيدام أن القناة ستمر عبر سديْن مائيين، وستحمل معها نفايات عضوية تراكمت عبر مئات السنين لبحر مرمرة.

وبالتالي، ستعرّض تلك النفايات البحر لكثير من الأخطار- وفقا للخبير نفسه، الذي أشار إلى أن الأمر سيقضي عليه، لموقعه بين البحرين الأسود وإيجه.

Advertisements

في الجزئية الأخيرة، يشرح الخبير التركي، أن افتتاح قناة اسطنبول سيرفع من مستوى المياه في البحر الأسود، وبالتالي سينتج عن ذلك حالة ضخ كبيرة وتيار يمر عبر مضيق البوسفور، حاملا معه محتويات البحر الأسود إلى مرمرة.

الطبيبة بتول سيفانتش اختصاصية الصحة الإنجابية في مستشفى الفاتح باسطنبول، هي الأخرى تحدثت عن خطر الانبعاثات الغازية.

وفي تصريحات تلفزيونية نقلها موقع "ترك برس"، أوضحت سيفانتش أن الكثير من الانبعاثات الغازية الصناعية من غاز ثاني أكسيد الكبريت والكربون، تقلل من كفاءة عمل أجهزة الجسم بينها الجهاز التناسلي.

وتقلل تلك الانبعاثات- وفق الخبيرة نفسها- من كفاءة نقل الجهاز الدوراني للأكسجين، الأمر الذي يتسبب بتشوهات في النطف الذكورية، وضعف فسيولوجي في وظائف أعضاء الجسم.



لكن سيفانتش عبرت عن شكوكها في تفسير صيدام، مشيرة إلى أن الحديث عن انبعاث ثاني أكسيد الكبريت من القناة "غير مفهوم إلا إذا كان يقصد به عوادم المعدات التي تقوم بعمليات الحفر".

ولفتت إلى أن الحديث يجري عن انبعاثات مؤقتة يصعب التحقق من تأثيراتها الصحية على المدى الطويل أو المتوسط.

مخاطر ليست الأولى لقناة اسطنبول المائية، إذ حذر مسؤولون وخبراء أتراك من الأضرار التي سيخلفها هذا المشروع.

وسبق أن سخرت صحف عالمية بينها "لوموند" الفرنسية من إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المضي قدماً في مشروع "قناة إسطنبول الجديدة"، في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد، واصفة بأنه درب جديد من دروب جنون العظمة الذي يعيش فيه الرجل.