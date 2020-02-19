تعرف علي أهم المضاعفات خطيرة لنقص فيتامين K

فيتامين K، المعروف أيضًا باسم فيتامين تجلط الدم، هو مجموعة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، والتي تلعب دورًا حيويًا في تجلط الدم والحفاظ على صحة العظام، في هذه المقالة، سنتحدث عن الفوائد الصحية لفيتامين k، والمطلوب للجسم لإنتاج البروثرومبين، وهو بروتين ينتجه الكبد ويساعد فى تجلط الدم بشكل صحيح. أنواع فيتامين" ك":

أولا: فيتامين K1

(فييلوكوينون)..

يتم إنتاجه من قبل النباتات الموجودة فn الأطعمة مثل الكرنب، والسبانخ ، البروكلي، الليمون، العنب الأحمر أو الأخضر، البرقوق.

ثانيا: فيتامين K2

(الميناكونون)..

يوجد في الأغذية الحيوانية والأطعمة المخمرة مثل السجق، والجبن، الدجاج، صفار البيض.

الفوائد الصحية لفيتامين K

1:.يدعم صحة العظام..

وقد تم ربط مستويات منخفضة من فيتامين K بهشاشة العظام، أظهرت الدراسات أن فيتامين K يساعد في الحفاظ على عظام قوية، ويقلل خطر الكسور، وفقا للدراسة، أعطي فيتامين" K " إلى 440 امرأة بعد انقطاع الطمث مع هشاشة العظام لمدة عامين، وكانت النتائج انخفاض 50% في كسور العظام، بالإضافة إلى ذلك، يقلل فيتامين K من هشاشة العظام المرتبطة بالعمر ويحافظ على كثافة المعادن في أسفل الظهر.

2. يمنع أمراض القلب..

فيتامين K يمنع تكلس الأوعية الدموية، فهى رواسب معدنية تتراكم على الجدران من الشرايين والأوردة، في بعض الأحيان، تلتصق هذه الرواسب المعدنية بجدران الأوعية الدموية، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

3. يحسن الصحة المعرفية..

يلعب فيتامين K دورًا رئيسيًا فى حسن سير الجهاز العصبى المركزى، وقد أظهرت الدراسات أن تناول فيتامين K قد يحسن الوظيفة المعرفية لدى البالغين الأصحاء، تم ربط فيتامين K1 بأداء أفضل للذاكرة العرضية اللفظية، وخاصة في تذكر الذكريات.

4. يخفض مستويات السكر في الدم..

فائدة صحية أخرى لفيتامين ك هي أنه يمكن أن يحسن بشكل كبير من حساسية الإنسولين، ويزيد من تحمل الجلوكوز، وفقا لدراسة نشرت في مجلة التغذية والأيض، تبين أن زيادة تناول فيتامين K1 يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 51%.

5. يمنع نمو الورم..

وقد ثبت فيتامين K لقمع نمو الخلايا السرطانية ومنع حدوث نمو الورم، في دراسة، ارتبط 11،319 رجلاً ممن تناولوا كمية أكبر من فيتامين K2 بانخفاض كبير في المرحلة المتقدمة من سرطان البروستاتا.

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6. يعزز صحة الجلد..

يساعد فيتامين K في تجلط الدم، الذي يساعد في التئام الجروح والكدمات والجروح بعد الجراحة، يعالج هذا الفيتامين أيضًا بعض الأمراض الجلدية مثل الندبات والبقع الداكنة وعلامات التمدد والدوائر السوداء تحت عينيك.

مصادر فيتامين "K

السبانخ، البروكلي، زيت فول الصويا، العنب الأحمر أو الأخضر، الخوخ، والفاصوليا، صفار البيض، الجبن، الزبدة، كبد الدجاج، صدور الدجاج، اللحم البقري، مخلل الكرنب، الحليب.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى والكبد والذين لديهم كميات زائدة من فيتامين K أن يجعلوا مشاكل التجلط أسوأ بالنسبة لهم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفيتامين K أن يتفاعل مع أدوية معينة مثل أدوية خفض الكوليسترول والمضادات الحيوية.

هل من الآمن تناول فيتامين K

يوميًا؟

وفقًا للمعاهد الصحية، يعتمد المدخول اليومي لفيتامين K على العمر والجنس.

الكميات اليومية الموصى بها مدرجة أدناه: المواليد حتى 6 أشهر 2.0 ميكروجرام، من 7 إلى 12 شهرًا 2.5 ميكروجرام، من 1 إلى 3 سنوات 30 مكج، من 4 إلى 8 سنوات 55 مكج، من 9 إلى 13 سنة 60 مكج 14 إلى 18 سنة، 75 مكج. الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 19 عامًا 120 مكج، النساء فوق 19 عامًا 90 مكج ، المراهقات الحوامل، أو المرضعات 75 مكج من النساء الحوامل أو المرضعات، 90 مكج.

ما هي أعراض نقص فيتامين ك؟

نقص فيتامين ك يؤدي إلى كدمات، دم فى البول أو البراز، دم يخرج من اللثة والأنف، نزيف مفرط في الجروح، وذلك وفقا لموقع boldsky.

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