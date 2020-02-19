تعرف علي أهم أعراض وأسباب شلل الأطفال

أطلقت وزارة الصحة المصرية حملة ضد مرض شلل الأطفال، ولذا يقدم اليوم السابع للقراءة أعراض وأسباب هذا المرض وفقا لموقع "webmed".

ما هو مرض شلل الأطفال؟

يعد مرض شلل الأطفال هو فيروس شديدة العدوى يزيد من فرص الإصابة بالشلل، ويعرض الأطفال لعدم القدرة على التنفس، وفي بعض الأحيان يعرض حياتهم للخطر.

ما هي أعراض الإصابة بشلل الأطفال؟

هناك بعض الأعراض الخاصة بالإصابة بمرض شلل الأطفال، والتي يجب توخي الحذر والتعرض عليها للإلحاق بطفلك، وتجنب تعرضه للمضاعفات الصحية، ومنها:

-أعراض الإصابة بشلل الأطفال تكون في البداية شبيه بنزلات البرد والأنفلونزا التي تستمر لفترة طويلة.

-تعرض الطفل لارتفاع درجة حرارة الجسم.

-التعرض للإصابة بالتهاب في الحلق.

-الإصابة بالصداع الشديد.

-التعرض للإرهاق وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

-من أبرز الأعراض الإعياء.

-يزداد فرص الشعور بألم شديد في الرقبة وأسفل الظهر.

-الإصابة بالتشنجات العضلية.

-عدم القدرة على الحركة، وهذا العرض يتعرض له الأشخاص المصابون بشلل الأطفال ولكن في المراحل المتأخرة.

-التعرض لارتخاء في الأطراف.

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هل هناك أنواع لمرض شلل الأطفال؟

نعم هناك ثلاث أنواع لمرض شلل الأطفال، وهي:

-شلل الأطفال الشوكي وهذا النوع يقوم خلاله الفيروس بمهاجمة الأعصاب الحركية بالجسم، وهذه الأعصاب متواجدة في النخاع الشوكي، وتتسبب في الإصابة بشلل القدمين أو الذراعين وتزيد من فرص الإصابة بمشاكل في الجهاز التنفسي.

-شلل الأطفال الصلبية، وهذا النوع يهاجم الأعصاب المسئولة عن الحواس، أي النظر أو التذوق أو الابتلاع أو الإحساس.

-شلل الأطفال الشوكي الصلبية، وهذا النوع يكون دمجا بين النوعان السابقين، ويقوم خلاله الفيروس بمهاجمة جميع أعصاب الجسم.

ما هي التحاليل والاختبارات التي تساعد علي اكتشاف شلل الأطفال؟

يقوم الطبيب بأخذ عينة من الحلق أو البراز أو السائل الشوكي، ويقوم بتحليلها للتعرف على حقيقة الإصابة بفيروس شلل الأطفال.

ما هي أسباب الإصابة بشلل الأطفال؟

هناك بعض الأسباب المؤدية للإصابة بشلل الأطفال ومنها:

-لمس الشخص المصاب بهذا الفيروس يزيد فرص الإصابة.

-يتواجد الفيروس في البراز، ولذا نجده منتشر في الأماكن التي تفتقر الصرف الصحي.

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