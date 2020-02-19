تعرف علي أهمية تحليل ALT

تحليل ناقلات الألانين أو ALT من التحاليل الهامة التي قد يطلبها طبيبك لأسباب عديدة أبرزها للكشف عن تلف الكبد أو تشخيص أمراض الكبد، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية تحليل ALT واستخداماته والنتائج الطبيعية الخاصة به، وفقاً لموقع " labtestsonline".

متى يطلب الطبيب تحليل ALT

عندما يفكر الطبيب في أن لديك أعراضًا لاضطرابات الكبد، مثل ألم البطن والغثيان والقيء واليرقان (تلون مصفر للجلد أو أبيض) أو التعرض المحتمل لفيروسات التهاب الكبد، يمكن أيضًا طلب ذلك كجزء من لوحة استقلابية شاملة (CMP) عندما يكون لديك فحص صحي روتيني.

وناقلات الألانين (ALT) هو إنزيم موجود في الغالب في خلايا الكبد والكلى، تم العثور على كميات أصغر بكثير منه في القلب والعضلات.

عادة ، تكون مستويات ALT في الدم منخفضة ، ولكن عندما يتلف الكبد ، يتم إطلاق ALT في الدم ويزيد المستوى، يقيس هذا الاختبار مستوى ALT في الدم وهو مفيد للكشف المبكر عن أمراض الكبد.

أعراض اضطرابات الكبد

عادةً ما يطلب طبيبك إجراء اختبار ALT (والعديد من الاختبارات الأخرى) عندما يكون لديك علامات وأعراض لاضطرابات الكبد، بعض هذه العلامات والأعراض قد تشمل:

- الضعف والتعب.

- فقدان الشهية.

- الغثيان والقيء.

- انتفاخ البطن، الامتلاء، أو الألم.

- اليرقان.

- البول الداكن أو البول بلون الشاي.

- براز فاتح اللون أو براز بلون الطين.

- حكة الجلد.

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يمكن أيضًا طلب ALT ، إما بمفرده أو مع اختبارات أخرى ، عندما يكون لديك خطر متزايد للإصابة بأمراض الكبد، وذلك لأن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من تلف خفيف في الكبد لن يكون لديهم أي علامات أو أعراض.

حتى بدون أعراض ، يمكن زيادة ALT مع تلف الكبد الخفيف.

يمكن طلب ALT على أساس منتظم عند استخدامه لمراقبة علاج أمراض الكبد.

نتائج تحليل ALT

أمراض الكبد هي السبب الأكثر شيوعًا لمستويات ALT أعلى من المعتاد

عادة ما تكون المستويات المرتفعة جدًا من ALT (أكثر من 10 مرات طبيعية) ناتجة عن التهاب الكبد الحاد، وأحيانًا بسبب عدوى التهاب الكبد الفيروسي.

في الالتهاب الكبدي الحاد ، عادة ما تبقى مستويات ALT مرتفعة لحوالي 1-2 أشهر، لكن قد تستغرق ما يصل إلى 3-6 أشهر للعودة إلى وضعها الطبيعي.

يمكن أيضًا أن تكون مستويات ALT مرتفعة بشكل ملحوظ (في بعض الأحيان تزيد عن 100 مرة بشكل طبيعي) كنتيجة للتعرض للعقاقير أو المواد الأخرى السامة للكبد أو في ظروف تسبب انخفاض تدفق الدم إلى الكبد.

عادة ما لا تكون مستويات ALT مرتفعة في التهاب الكبد المزمن، وعادة ما تكون أقل من 4 مرات طبيعية.

في هذه الحالة، غالبًا ما تتباين مستويات ALT بين المستوى الطبيعي والزيادة الطفيفة ، لذلك يمكن طلب الاختبار بشكل متكرر لمعرفة ما إذا كان هناك نمط، الأسباب الأخرى للزيادات المعتدلة في ALT تشمل انسداد القنوات الصفراوية وتليف الكبد (عادة ما يكون نتيجة لالتهاب الكبد المزمن أو انسداد القناة الصفراوية) ، وتلف القلب ، وإدمان الكحول ، ومع وجود أورام في الكبد.

في أنواع معينة من أمراض الكبد ، يكون مستوى ALT أعلى من AST وتكون نسبة AST / ALT منخفضة (أقل من 1). هناك عدد قليل من الاستثناءات؛ عادة ما تكون نسبة AST / ALT أكبر من 1 في التهاب الكبد الكحولي وتليف الكبد ومع إصابة القلب أو العضلات وقد تزيد عن 1 لمدة يوم أو يومين بعد ظهور التهاب الكبد الحاد.

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