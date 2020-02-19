تعرف علي تأثير قلة النوم علي النساء

أظهرت دراسة جديدة أشرف عليها باحثين في المركز الطبي بجامعة كولومبيا إيرفينج أن النساء اللائي ينامن بشكل سيئ يميلن إلى تناول وجبة دسمة ويستهلكن نظامًا غذائيًا أقل جودة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، توفر هذه النتائج نظرة ثاقبة جديدة حول كيفية سوء نوعية النوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة ويشير إلى التدخلات المحتملة لتحسين صحة القلب لدى النساء.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الأشخاص الذين يحصلون على قدر أقل من النوم هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة والسكري من النوع 2 وأمراض القلب - وأن العلاقة قد يتم تفسيرها جزئيًا عن طريق النظام الغذائي، ولكن هذه الدراسات ركزت بشكل ضيق على الأطعمة أو المواد الغذائية المحددة (مثل الأسماك والحلويات والدهون المشبعة) أو مدة النوم المقاسة فقط ، وليس جودة النوم.

صُممت الدراسة الجديدة للحصول على صورة أكثر شمولاً لدى النساء من خلال فحص الارتباطات بين جودة النظام الغذائي العام والجوانب المتعددة لجودة النوم.

وقال "بروك آجاروال"، أستاذ العلوم الطبية بجامعة كولومبيا فاجيلوس: "النساء عرضة بشكل خاص لاضطرابات النوم في جميع مراحل العمر ، لأنهن يتحملن في كثير من الأحيان مسؤوليات رعاية الأطفال والأسرة ، وبعد ذلك بسبب هرمونات انقطاع الطمث"، وقام الباحثون بتحليل عادات النوم والأكل لدى مجموعة متنوعة تضم 495 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و 76 عامًا.



ونظرت الدراسة في نوعية النوم والوقت الذي استغرقته لتغفو ، والأرق، كما تحدثت النساء عن أنواع وكميات الأطعمة التي تتناولنها عادة على مدار العام ، مما يسمح للباحثين بقياس أنماطهم الغذائية المعتادة، وعلى غرار الدراسات السابقة للنوم والنظام الغذائي ، وجدت الدراسة أن أولئك الذين يعانون من سوء نوعية النوم بشكل عام يستهلكون المزيد من السكريات المضافة المرتبطة بالسمنة ومرض السكري.



أما النساء اللواتي استغرقن وقتًا أطول لتغفو ، كن يتناولن سعرات حرارية أعلى وأكلن المزيد من الطعام بالوزن.

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وقالت "أجاروال": "تفسيرنا هو أن النساء اللائي يعانين من النوم ذي النوعية الرديئة يمكنهن الإفراط في تناول الطعام أثناء الوجبات اللاحقة واتخاذ المزيد من خيارات الطعام غير الصحية".

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