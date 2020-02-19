تعرف علي أهم أعراض الحمي

الحمى القرمزية هي مرض يصيب الشخص بطفح جلدي وردي مميز، ويؤثر بشكل رئيسي على الأطفال، وإذا تركت بدون علاج، فقد تؤدي أحيانًا إلى مضاعفات شديدة، في هذا التقرير نتعرف على أبرز أعراض الحمى القرمزية، وفقاً لموقع "Medical news today"، وكانت الحمى القرمزية مرضًا خطيرًا في مرحلة الطفولة، ولكن المضادات الحيوية الحديثة جعلته أكثر ندرة وأقل تهديدًا.

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 15 سنة معرضون لخطر الإصابة بالحمى القرمزية أكثر من الفئات العمرية الأخرى، حوالي 80% من الحالات تحدث في الأطفال دون سن 10 سنوات.

أعراض الحمى القرمزية

أعراض الحمى القرمزية عديدة والعلامات والأعراض بشكل عام تظهر بعد حوالي 1 إلى 4 أيام من الإصابة الأولية، والأعراض الأولى للحمى القرمزية هي عادة:

-التهاب الحلق واحمراره وأحيانا مع بقع بيضاء أو صفراء.

-حمى أو ارتفاع درجة الحرارة مع قشعريرة.

- طفح جلدي يظهر بعد 12 إلى 48 ساعة من هذه الأعراض الأولى.

-بقع حمراء تظهر على الجلد، تتحول هذه إلى طفح جلدي أحمر وردي يشبه حروق الشمس، تبدو البشرة خشنة عند لمسها، مثل ورق الصنفرة.

-ينتشر الطفح إلى الأذنين والعنق والمرفقين والفخذين الداخلية والصدر والأجزاء الأخرى من الجسم.

-لا يظهر الطفح الجلدى عادة على الوجه، ولكن ستصبح خدود المريض مطاردة ، وتصبح المنطقة المحيطة بالفم شاحبة.

-بعد حوالي 6 أيام، يتلاشى الطفح الجلدي عادة، في الحالات الأكثر اعتدالا ، قد يكون الطفح هو العرض الوحيد.

وتشمل الأعراض المحتملة الأخرى للحمى القرمزية:

-صعوبة في البلع

-شعور بتوعك

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-صداع الرأس.

-الغثيان والقيء وفقدان الشهية وآلام البطن.

-تكسر الأوعية الدموية في ثنايا الجسم، على سبيل المثال الإبطين والفخذ والمرفقين والركبتين والعنق

-انتفاخ غدد الرقبة، أو الغدد الليمفاوية

-يتشكل طلاء أبيض على اللسان الذي يتقشر بعيدًا، ويترك لسانًا بلون أحمر ومنتفخاً.

في حالة حدوث آلام حادة في العضلات أو القيء أو الإسهال ، سيحتاج الطبيب إلى استبعاد الأسباب المحتملة الأخرى ، مثل متلازمة الصدمة السامة.

- تقشر جلد اليدين والقدمين لمدة تصل إلى 6 أسابيع بعد انتهاء الطفح الجلدى.

-الحمى القرمزي أصبحت أقل شيوعًا الآن مما كانت عليه في الماضي، لكن تفشي المرض لا يزال يحدث.

-البكتيريا التي تسبب بكتيريا الحلق مسؤولة أيضا عن حمى القرمزية.

-يمكن علاجها بنجاح بالمضادات الحيوية.

-العلاج المبكر بالمضادات الحيوية يمكن أن يمنع المضاعفات.

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