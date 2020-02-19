تعرف علي أهم أعراض التوتر

يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للإصابة بالتوتر العصبي، وهذا الأمر يعد تعبير الجسم تجاه بعض العوامل التي يتعرض لها كالضغوط النفسية أوقلة النوم، وبعض الأمورالأخرى التي يجب التعرف عليها وفقا لموقع "healthline".

أشارالتقرير، أن الإصابة بالخوف والغضب يزيد من فرص تعرضك للتوترالعصبي، ويقوم الجسم بإنتاج هرمون الكورتيزول والأدرينالين، الذين يقمون بزيادة نسبة ضربات القلب، والتعرق الشديد، وهنا يقوم الجسم بالقيام برد فعل لشعوره بهذه المشاعر السلبية لحماية نفسه من التعرض للأمراض المرتبطة بالتوتر كأمراض القلب، ومشاكل المخ، والغدة الدرقية، وفي بعض الأحيان زيادة التوتر تعرض حياتك للخطر وتسبب الوفاة المفاجئة.

وأضاف التقرير، أن الشعور بالصداع الشديد وغير المسبب يعد من مشاكل التوتر وعدم القدرة علي أخذ القسط الكافي من النوم، بالإضافة إلي عدم الشعور بالسعادة أوالراحة النفسية، وعدم قدرتك علي التركيز، بالإضافة إلي عدم قدرتك علي العمل، تعد من الأمورالمشيرة إلي أنك تعاني من التوتر العصبي.

أعراض التوتر

وهناك بعض الأعراض التي تشير إلي إصابتك بالتوتر العصبي، ومنها:

-ألم شديد في جميع عظام الجسم، والعضلات.

-التعرض لارتفاع في نسبة ضغط الدم.

-الإصابة بزيادة التنفس.

-عدم القدرة علي هضم الطعام، ولذا يميل البعض لعدم تناول الطعام.

-زيادة فرص الإصابة بالأمراض المناعية نتيجة للتعرض لضعف عمل الجهاز المناعي نتيجة للضغوط النفسية، والتوتر.

-يتعرض بعض الأشخاص الذين يعانون من التوتر إلي ارتفاع ضربات القلب.

-الإصابة بالأرق، وعدم القدرة علي النوم.

-الشعور الدائم بالصداع.

-الإصابة بألم شديد في الصدر.

-ألم في المعدة وخاصة بعد تناول الطعام.

-الشعور الدائم بالإرهاق والتعب وعدم القدرة علي القيام بأي نشاط.

-التعرض لتغير في الرغبة الجنسية.

-التعرض لتقلبات عديدة في المزاج.

-الإصابة بالسمنة بشكل ملحوظ.

وأضاف التقرير، أن هناك العديد من التأثيرات السلبية التي يلجأ لها الشخص الذي يعاني من التوتر الدائم ومنها اللجوء للتدخين أوتناول الكحوليات أو إدمان المخدرات، وبعض الأشخاص يصابون بالاكتئاب وهذا يقودهم إلي عدم الرغبة في ممارسة الحياة اليومية كالذهاب للعمل أو ممارسة الرياضة.

المضاعفات الصحية للتوتر

ما هي المضاعفات الصحية التي يصاب بها الجسم الذي يتعرض بشكل دائم للتوتر، ومنها:

-يتعرض الأشخاص المصابون بالتوتر بالتعرق الزائد.

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-ألم شديد في الظهر.

-التعرض في بعض الأحيان للتشنجات العضلية.

-الإصابة بالصداع.

-زيادة فرص التعرض للأمراض المرتبطة بالقلب.

-ضعف الجهاز المناعي في الجسم.

-ضعف في الأظافر، وهذا يتسب في تكسرها وجعلها هاشة.

-التعرض لتساقط الشعر.

-الإصابة بصعوبة في النوم والإصابة بالأرق.

-يتعرض الأشخاص المصابون بالتوتر إلي عدم القدرة على التركيز.

-الإصابة بالقولون العصبي.

-ظهورحب الشباب والأكزيما في الجلد.

-الإصابة بجفاف الفم.

علاج التوتر

قدم التقرير، علاج التوتروأفضل الطرق للسيطرة عليه، ومنها:

-التخلص من المشاعر السلبية التي سيطرت عليك، كالتوتر والقلق والضغوط النفسية.

-القيام بممارسة التمارين الرياضية يوميا تساعد في القضاء علي هذه الحالة.

-القراءة يوميا للكتب الشيقة تعد من الحيل التي تساعد في علاج التوتر.

-تناول الأطعمة الغنية بالعناصر التي يحتاجها الجسم تعد من أهم الحيل للتغلب علي التوتر.

-في بعض الأحيان يكون العلاج الجيد هو تناول بعض الأدوية المهدئة والتي تساعد في الحصول علي القسط الكافي من النوم، وتعمل علي تخلصك من التوتر.

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