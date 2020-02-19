شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تزيد من نشاطك وحيوتيك وطاقتك أبرزها البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم الكثيرون باتباع العديد من الأنشطة والعادات الخاطئة التي تزيد من فرص شعورك بالكسل طوال اليوم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم النصائح للشعور بالطاقة والحيوية طوال اليوم، وذلك وفقا لموقع " activefeel".

أثبت بعض الدراسات أن تناول الطعام الصحي يعد من الأمور الهامة للشعور بالطاقة والحيوية طوال اليوم، ولذا عليك الابتعاد عن تناول السكريات أو المشروبات الغنية بالكافيين، فالحل الأمثل هو تناول بعض الأطعمة التي تحافظ على مستويات الطاقة عالية في الجسم.

وأضاف التقرير، أن تخطي وجبة واحدة من الطعام تزيد من فرص تعرض للكسل، ففي حالة عدم تناول الطعام لمدة 5-6 ساعات دون طعام، يزيد من التعرض للشعور بالكسل، وقلة مستويات الطاقة في الجسم، وللتعرف علي الأطعمة الهامة التي تزيد من فرص شعورك بالطاقة والحيوية ومنها:

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-البيض

يحتوي البيض على حوالي 6.5 غرام من البروتين في كل بيضة، كما أنه غني بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم، والتي تعمل علي تنشيط الجسم وأيضا تعزيز الطاقة بالجسم، وهذا ما أكدته الدراسات الطبية، والتي تشير إلى أن نمط حياة نشيطة تساوي تناول بروتينات عالية.

كما أشار التقرير أن البيض يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة لأنه لن يسبب ارتفاعًا في مستويات الأنسولين في سكر الدم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات وأبرزها فيتامين B1 (الثيامين) ، B2 (الريبوفلافين) ، B6 (حمض الفوليك) ، و B12، فهذه الأطعمة هامة لنمط حياة الشخص ويكون نشط .

-عين الجمل

يمكنك تناول حفنة يومية من عين الجمل، فهذه الوجبة الخفيفة المالحة لذيذة تمد الجسم بالعديد من العناصر التي يحتاجها الجسم، وأيضا تساهم في بقاء الجسم نشط وحيوي، ولذا يجب تناول حفنة يوميا من عين الجمل، للشعور بالطاقة والحيوية يوميا في الجسم، فهو يحتوي علي الأوميجا3 وبعض الأحماض وحمض الفوليك، وأيضا مضادات الأكيدة المفيدة والهامة للجسم، وجميع العناصر التي يحتاجها الجسم، وهناك بعض الدراسات التي أبرزت أن عين الجمل يحميك من بعض أنواع السرطان وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

-التوت

التوت يعد من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر التي يحتاجها الجسم، فهو غني بمضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات، ولذا عليك تناول حفنة يوميا من التوت للحصول على النشاط والحيوية.

-الزبادي

أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول يوميا لعبلة من الزبادي تساعد بشكل كبير في الحصول علي جهاز هضمي جيد خالي من الأمراض، وأيضا يمدك بالنشاط والحيوية.