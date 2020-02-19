شكرا لقرائتكم خبر عن الزهايمر أسباب واعراض المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الزهايمر هو اضطراب تقدمي يؤدي إلى انحلال خلايا الدماغ والموت، وهو السبب الأكثر شيوعًا لـ الخرف وهو انخفاض مستمر في التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية التي تعطل قدرة الشخص على العمل بشكل مستقل.

ووفقًا للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، العلامات المبكرة للمرض قد تنسى الأحداث الأخيرة أو المحادثات، ومع تقدم المرض، سيصاب الشخص المصاب بمرض الزهايمر بضعف شديد في الذاكرة ويفقد القدرة على القيام بمهام يومية.

وتعتبر الأدوية الحالية لمرض الزهايمر قد تحسن الأعراض مؤقتًا أو تبطئ من معدل الانخفاض، ويمكن أن تساعد هذه العلاجات في بعض الأحيان الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر في زيادة الوظيفة والحفاظ على استقلالهم إلى أقصى حد.

ولا يوجد علاج يعالج مرض الزهايمر أو يغير عملية المرض في المخ، وفي المراحل المتقدمة من المرض ، تؤدي المضاعفات الناجمة عن الفقدان الشديد في وظائف المخ - مثل الجفاف أو سوء التغذية أو العدوى - إلى الوفاة.

أعراض الزهايمر

فقدان الذاكرة هو أحد الأعراض الرئيسية لمرض الزهايمر، وعادة ما تكون العلامات المبكرة للمرض هي صعوبة تذكر الأحداث أو المحادثات الأخيرة، ومع تقدم المرض ، يزداد ضعف الذاكرة وتتطور الأعراض الأخرى.

وفي البداية، قد يكون الشخص المصاب بمرض الزهايمر مدركًا لصعوبة تذكر الأشياء وتنظيم الأفكار، ومن المحتمل أن يلاحظ أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء كيف تسوء الأعراض.

مرض الزهايمر يؤدي إلى مشكلة متزايدة مع:

الذاكرة

كل شخص لديه فقدان الذاكرة في بعض الأحيان. من الطبيعي أن تتعقب مكان وضعك للمفاتيح أو نسيت اسم أحد معارفك. لكن فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر يستمر ويزيد سوءًا ، مما يؤثر على القدرة على العمل في العمل أو في المنزل.

الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر قد يفعلوا الآتى:

تكرار البيانات والأسئلة مرارا وتكرارا

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انس المحادثات أو المواعيد أو الأحداث، ولا تتذكرها لاحقًا

تخريب الممتلكات بشكل روتينى، ووضعها في أماكن غير منطقية

تضيع في أماكن مألوفة

ننسى في نهاية المطاف أسماء أفراد الأسرة والأشياء اليومية

واجه صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة لتعريف الأشياء أو التعبير عن الأفكار أو المشاركة في المحادثات

التفكير والتفكير

يسبب مرض الزهايمر صعوبة في التركيز والتفكير ، خاصة حول المفاهيم المجردة مثل الأرقام.

تعدد المهام أمر صعب للغاية، وقد يكون من الصعب إدارة الشؤون المالية ودفاتر الشيكات ودفع الفواتير في الوقت المحدد.

وقد تتقدم هذه الصعوبات إلى عدم القدرة على التعرف على الأرقام والتعامل معها.