اليابان تعلن بدء مغادرة ركاب "السفينة الموبوءة"

أعلنت السلطات اليابانية، الأربعاء، أنّ نحو 500 من ركّاب السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الراسية في ميناء يوكوهاما سيبدأون بمغادرتها، إثر التأكّد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن من المتوقع مغادرة نحو 500 شخص اليوم، على أن تكتمل العملية بحلول يوم الجمعة المقبل.

وبحسب وزارة الصحة اليابانية، فإن الركّاب الذين أثبتت الفحوصات الطبية عدم إصابتهم بالعدوى ولم تظهر عليهم أيّ عوارض مرضية ولم يحصل أي احتكاك بينهم وبين ركّاب مصابين بالفيروس، بدأوا بالنزول من السفينة.

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ووُضعت السفينة الموبوءة، المملوكة لشركة كرنيفال كورب، في الحجر الصحي لمدة تجاوزت أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير/شباط بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونج كونج بالفيروس.



ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 540 منهم بفيروس "كورونا"، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

وأعلنت الصين انتشار الفيروس الجديد في مقاطعة هوبي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أن معدلات انتشاره زادت منتصف الشهر الماضي؛ إذ ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

وتكافح الصين للسيطرة على وباء كورونا الجديد، متخذة إجراءات مشددة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.