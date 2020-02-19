الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 2004 أشخاص

أعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 2004 أشخاص في جميع أنحاء البلاد.

وقالت اللجنة الصحية بإقليم هوبي على موقعها الإلكتروني، إن عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس في المقاطعة ارتفع إلى 1921 شخصا بعد تسجيل 132 حالة وفاة جديدة.



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وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 1693 حالة إصابة جديدة في هوبي، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في الإقليم إلى 61 ألفا و682 حالة.

وبعد أكثر من شهر على ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" على خلفية انتشار المرض الغامض الذي تسبب في حالة هلع عالمية لقدرته على الانتقال من شخص لآخر قبل ظهور أعراضه.

وتفشى فيروس كورونا المتحور في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوباي الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وانتشر المرض الغامض الذي ينتقل بين البشر بسرعة.