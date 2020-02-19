الطب الشرعي الإيراني يرصد ارتفاعا ملحوظا في ظاهرة الأخطاء الطبية

كشفت منظمة الطب الشرعي الإيراني عن زيادة تقدر بنحو 11 % في الأخطاء الطبية داخل البلاد على مدار الفترة من مارس/ آذار إلى ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، الثلاثاء، عن رئيس منظمة الطب الشرعي عباس مسجدي آراني أن ظاهرة أخطاء الأطباء شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال 9 أشهر من السنة الفارسية الحالية (بدأت 21 مارس/ آذار الماضي).

وأشار "آراني" إلى أن مؤسسته سجلت ما يزيد على 22 ألف حالة سوء ممارسة طبية في إيران بالعام الماضي، حسبما أوردت وكالة إيرنا.

وأكد رئيس منظمة الطب الشرعي الإيراني أن حالات سوء الممارسة الطبية ببلاده ارتفعت بنسبة 5 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام قبل الماضي.

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واعتبر المسؤول الرسمي أن عدد ملفات قضايا الإهمال الطبي في إيران أصبح في حاجة إلى تدشين مبنى كبير لاستيعابها، وفق قوله.

وازدادت عدد حالات سوء الممارسة الطبية في إيران خلال السنوات الأخيرة، لاسيما ما يتعلق منها بعمليات الولادة، وفق ما رصدت صحف محلية.

وتسببت أخطاء أطباء إيرانيين على سبيل المثال في وفاة المخرج السينمائي الشهير عباس كيارستمي في يوليو/ تموز عام 2016، وقطع إصبع رضيع داخل إحدى مستشفيات العاصمة طهران، في سبتمبر/ أيلول 2019.

وتعاني مئات المستشفيات الحكومية الكبرى في إيران حالة من التدهور البالغ على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الطبية.

وتكشف إحصاءات رسمية صادرة عن منظمة التمريض في إيران مؤخرا أن نحو 15 مريضا تخدمهم ممرضة واحدة، بينما تنص المعايير الدولية على أنه يجب على كل ممرضة أن تتفرغ لخدمة مريض إلى أربعة مرضى كحد أقصى.