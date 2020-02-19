إصابة قطري بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، عن إصابة مؤكدة لمواطن قطري بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS).
وذكرت الوزارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يبلغ من العمر 65 عاماً، ويعاني من عدة أمراض مزمنة.
وأضافت أن المريض أدخل للمستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة، حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض.
وقال البيان: "تقوم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للسيطرة على المرض والحد من انتشاره".
يذكر أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي، يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا، وهو يختلف عن فيروس كورونا الجديد، والمعروف بـ"كوفيد 19"، الذي انتشر مؤخراً في عدد من الدول.
وأكدت وزارة الصحة القطرية عدم تشخيص أي حالة لعدوى فيروس كورونا الجديد حتى الآن.
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