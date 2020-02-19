شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مريضة تعزف على الكمان أثناء إجراء عملية استئصال ورم بالمخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فيديو لا يصدق لسيدة تلعب على الكمان أثناء إجراء عملية جراحية في الدماغ تتطلب إزالة ورم بالمخ لها، حيث تم تشخيص مرض داجمار تيرنر، 53 عامًا، بورم كبير بطيء النمو في عام 2013، حيث تطور الورم وأصبح عدواني على الرغم من العلاج الإشعاعي الذى تناولته المريضة، ولجأت السيدة إلى عزف الكمان أثناء إجراء عملية جراحية معقدة في المخ.



سيدة تلعب على الكمان اثناء الجراحة

وأظهر مقطع الفيديو مريض يعزف على الكمان بينما يزيل الجراحون ورمًا من دماغها، حيث تلقت السيدة العلاج الاشعاعى، لكن الورم استمر في النمو حتى وصل طوله إلى 8 سم في 4 سم.



السيدة بعد الجراحة

وقالت الصحيفة، كانت موجودة في الفص الأمامي الأيمن من دماغها، بالقرب من منطقة تتحكم في حركة يدها اليسرى، وهي ضرورية لموهبتها الموسيقية.

استيقظت في منتصف الجراحة من خلال جراحة دماغية استمرت ست ساعات، وتم إعطائها الكمان وطُلب منها أن تلعب عليه، مؤكدة أنه تم السماح هذا النهج للجراحين بالتعرف على مناطق المخ التي يتم تنشيطه أثناء اللعب وتجنبها.

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بعد إجراء عملية ناجحة في مستشفى ككينج كوليدج في لندن، بقيادة البروفيسور كيومار أشكان، حيث تمت إزالة 90% من الورم، وأصبحت تيرنر قادرة على العودة إلى أسرتها بعد الجراحة.

وقالت تيرنر، وهي مستشارة إدارية سابقة من جزيرة وايت، "إن الكمان هو شغفي، لقد كنت ألعب منذ أن كنت في العاشرة من عمرى، لقد شرحت لجراحها كيف كانت قلقة من فقد مهارتها إذا خضعت لعملية جراحية.



اثناء لعبها الكمان

وأضافت: لقد أمضوا ساعتين في تخطيط دماغها بعناية لتحديد المناطق التي كانت نشطة عندما لعبت الكمان، وناقشوا أيضًا فكرة الاستيقاظ في منتصف العملية حتى تتمكن من اللعب، هذا من شأنه أن يضمن أن الجراحين لم يلحقوا أضرارًا بأي مناطق حرجة في المخ تتحكم في حركات اليد الحساسة للسيدة تيرنر.