شكرا لقرائتكم خبر عن «اللوز» وجبة خفيفة بفوائد عديدة.. مضاد للالتهابات ويعزز صحة القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ينصح خبراء الصحة، بتناول اللوز لفوائد الصحية العديدة، كما أنه يعد من أفضل الوجبات الخفيفة من ناحية المذاق كما يحتوي على العديد من الفتيامينات والمعادن.

ويحتوي اللوز على مغذيات تفيد القلب والشرايين، إلى جانب أنها تقلل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، بحسب عيادة مايو كلينيك.

Advertisements

يمتاز اللوز بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي يحتويها، وأهمها فيتامين “إي”. كما يوفر اللوز كمية جيدة من المغنيسيوم، وهو معدن هام للوقاية من الالتهابات.

وتحتوي الحصة الواحدة من اللوز على 78 ملغ من المغنيسيوم، أو ما يعادل 20 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من المعدن.

ويعتبر اللوز من أفضل مصادر دهون أوميغا3 النباتية، كما يوفر الكولسترول الجيد الذي يطرد الكولسترول الضار من الأوعية الدموية. وتعمل هذه الدهون الصحية كمضادات للالتهابات، كما تحتوي الحصة الواحدة من اللوز على 6 غرامات من البروتين، ويساعد تناول البروتين النباتي على خفض مستوى الالتهابات في الجسم.