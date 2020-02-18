إجراءات صينية جديدة للحد من تفشي "كورونا"

اعتمد إقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد في وسط الصين، إجراءات جديدة أكثر شمولاً وقوة، لرصد المرضى الذين يعانون ارتفاعاً في درجات الحرارة، في إطار المساعي الرامية لاحتواء الفيروس.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلاً عن إشعار أصدره مقر مكافحة الوباء بالإقليم، إنه سيجري فحص سجلات جميع من أصيبوا بارتفاع في درجات الحرارة وزاروا أطباء منذ 20 يناير/كانون الثاني، ومن اشتروا أدوية لعلاج السعال والحمى بلا وصفات طبية، سواء من الصيدليات أو من على الإنترنت.

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وأضاف تقرير "شينخوا" أن هؤلاء سيخضعون لفحوص طبية، وسيوضعون في الحجر الصحي أو المستشفى إذا لزم الأمر.

وأعلنت الصين، الثلاثاء، عن أقل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ شهر يناير/ كانون الثاني، وأدنى عدد يومي من الوفيات بسببه خلال أسبوع، غير أن منظمة الصحة العالمية نبهت إلى ضرورة توخي الحذر إزاء البيانات التي تشير إلى تباطؤ انتشار الوباء.

وقالت الصين إن الأرقام التي تظهر تباطؤاً فيما يتعلق بظهور حالات إصابة جديدة في الأيام الأخيرة تُوضح أن الخطوات الصارمة التي اتخذتها للحد من السفر والتجارة تؤدي لتباطؤ انتشار المرض خارج إقليم هوبي، وخارج عاصمته ووهان.