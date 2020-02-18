تعاون فرنسي أمريكي لتطوير لقاح يكافح "كورونا"

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رويترزالأربعاء 2020/2/19 12:07 ص بتوقيت أبوظبي
12 شركة أدوية على الأقل تعمل على تطوير لقاحات تكافح فيروس كورونا
تعمل شركة الأدوية الفرنسية سانوفي مع هيئة حكومية أمريكية، لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في الصين، وتقول الشركة إنه يمكن أن يكون لديها مصل جاهز للتجارب السريرية خلال عام.
وتعمل 12 شركة أدوية أخرى على الأقل حالياً لتطوير لقاحات أو مضادات فيروسية وأدوية أخرى لمساعدة المصابين بالمرض القاتل الذي ينتشر بسرعة.
وقالت "سانوفي"، الثلاثاء، إنها بدأت شراكة مع الهيئة الأمريكية لبحوث الطب الحيوي المتقدم والتطوير التابعة لوزارة الصحة في الولايات المتحدة.
وتنوي الشركة الفرنسية إجراء المزيد من الأبحاث على لقاح في مرحلة متقدمة قبل مرحلة التجارب السريرية، وهو لقاح تم تطويره في السابق ضد فيروس التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في السنوات الأولى من الألفية الـ3، وتعتقد سانوفي أنه يمكن أن يحمي من فيروس كورونا الأحدث.
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