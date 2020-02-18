92 حالة انتقال لـ"كورونا" بين البشر خارج الصين

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رويترزالأربعاء 2020/2/19 12:09 ص بتوقيت أبوظبي
الصحة العالمية لم تسجل انتقالا محليا للمرض إلا في حالات محددة - أرشفية
قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن هناك 92 حالة انتقال لفيروس كورونا من إنسان إلى آخر في 12 دولة خارج الصين، لكن المنظمة ليست لديها البيانات اللازمة لعقد مقارنات مع الصين.
وأضاف "تيدروس" أن المنظمة لم تسجل انتقالاً محلياً مستداماً للمرض إلا في حالات محددة، مثل السفينة السياحية دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي في اليابان.
وتابع: "الصين أبلغت المنظمة باكتشاف 72528 حالة، منها 1850 حالة وفاة حتى صباح الثلاثاء".
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