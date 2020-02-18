تعرفي علي أسباب إصفرار لون الأظافر

متى كانت آخر مرة رأيت فيها أظافرك بلمعانها الطبيعي دون طلاء أظافر؟ إذا فكرت مطولاً في الإجابة، فأنت مثل غالبية النساء في المنطقة تواظبين على جلسات العناية بالأظافر دون التفكير في صحة أظافرك. وبالرغم من أهمية القيام بجلسات العناية بالأظافر والحفاظ عليها بشكل أنيق ومرتب، إلا أنه من الضروري أيضاً منح الأظافر فرصة للتنفس وفترة لترتاح من الألوان، لأن التلوين الدائم للأظافر بإمكانه أن يضر بها جداً.

يقول جيرمي جون مدير صالونات Bastien Gonzalez للعناية بالأظافر في دبي: ”تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى اصفرار لون الأظافر، ومنها الفطريات أو نقص الكالسيوم أو الزنك أو الصدمات، لكن المسبب الأكبر لهذه االمشكلة هو طلاء الأظافر. يمكنك اعتباره مثل المكياج أو مثل طبقة من البلاستيك، استخدامه يحرم الأظافر من التنفس. والأظافر مثل الإسفنج، تمتص كافة المواد الكيميائية والصبغات من طلاء الأظافر بعد ثلاثة أيام على وضعه، مما قد يتسبب في حرق الطبقة الداخلية للأظافر“.

وأكدت نيجين فتاحي داسمال، المؤسس والمدير التنفيذي لـصالون N.Bar: ”يمكن للصبغات المستخدمة في طلاء الأظافر وخاصةً الألوان الداكنة، أن تتسبب في ظهور البقع على الأظافر مع مرور الوقت“. كما أضافت: ”إن أفضل طريقة لمنع حدوث ذلك هي استخدام طبقة تمهيدية شفافة قبل وضع لونك المفضل من طلاء الأظافر“.

للتعرف على المزيد من الطرق حول كيفية تفادي تصبغ الأظافر وتغيير لونها، توجهنا إلى خبراء العناية بالأظافر في دبي للحصول على أفضل النصائح حول كيفية علاج اصفرار الأظافر والاعتناء بالأظافر في المنزل للحفاظ عليها في أفضل حالاتها عند تركها على طبيعتها دون طلاء الأظافر.

1

صودا الخبز

تقول نيجين: ”تتميز صودا الخبز بالخصائص المبيضة والمقشرة والتي من شأنها إزالة التصبغات من الأظافر“. ”امزجي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من عصير الليمون ليصبح الخليط مثل المعجون. افركي المزيج على أظافرك باستخدام فرشاة أسنان طرية واتركيه خمس دقائق ثم قومي بإزالته باستخدام الماء الدافئ. كرري هذا العلاج مرة كل أسبوعين“.

معجون تبييض الأسنان

تقول روبي جاين باسيلونيا، أخصائية العناية بالأظافر والمشرفة على فريق العمل في Tips & Toes: ”يمكن استخدام معجون الأسنان لتبييض الأظافر الشاحبة ذات اللون المائل إلى الأصفر تماماً كما يستخدم لإزالة الاصفرار من الأسنان“. ”يكفي أن تضعي منه كمية صغيرة على كل من أظافرك وافركيه قليلاً. اتركيه لبضع دقائق ثم اغسليه بالماء وقومي بعدها بوضع مرطب على الأظافر“.

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3

زيت شجرة الشاي

تخبرنا مارغريت دبس، أحد أشهر خبراء العناية بالأظافر: ”أن المنتجات التي تحتوي على زيت شجرة الشاي تتمتع بفوائد عظيمة تساعد على حماية الأظافر من الإصابة بالالتهاب. وأيضاً تلك التي تحتوي على زيت الإيمو، لها فوائد كبيرة لأنها غنية بالخصائص الطبيعية المضادة للفطريات والبكتيريا“.

4

عصير الليمون

تنصح روبي: ”يمكن استخدام عصير الليمون لتبييض اصفرار الأظافر. فقط قومي بقطع نصف ليمونة وعصرها في وعاء يتسع لتغطية أظافرك. ثم اغمسي أظافرك في الوعاء لعشرة دقائق وأعيدي الكرة عند الحاجة“.

خل التفاح

نصيحة أخرى من نيجين: ”حمض الماليك والأحماض الأخرى الموجودة في خل التفاح تساعد على التخفيف من اصفرار الأظافر. كما يتميز خل التفاح بخصائص مضادة للفطريات تسهم في معالجة أي نوع من الالتهاب الذي قد يصيب الأظافر ويسبب تصبغها. امزجي نصف كوب من خل التفاح مع نصف كوب من الماء الفاتر واغمسي أظافرك في المزيج لمدة 20 دقيقة. جففي أظافرك جيداً بمنشفة ناعمة وكرري العملية 3 مرات يومياً لمدة شهر لعلاج الالتهاب والحد من الاصفرار. كما سيساعدك هذا العلاج على تقوية الأظافر وتعزيز نموها“.

بالطبع هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى اصفرار الأظافر. لذا ننصحك في حال راودك الشك، بمراجعة طبيب مختص للتأكد من عدم وجود مشكلة طبية. فربما يكون ذلك مؤشراً على وجود التهابٍ فطري أو تكاثر بكتيري غير طبيعي أو قد يكون علامة تدل على سوء التغذية أو مرض السكري. وإذا كنتِ من المدخنين، فمن المتوقع أن تتعرض أظافرك للتصبغ وانتشار البقع. انتبهي دائماً إلى لون أظافرك وملمسها، واتركيها على طبيعتها قدر المستطاع، أما إذا أردت تجميل أظافرك فعليك باستخدام منتجات عالية الجودة وخالية من المواد الكيميائية الضارة.

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