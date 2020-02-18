5 وصفات طبيعية للبشرة الجافة بالفواكه

مشاكل البشرة الجافة هى الأكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء، حيث تسبب درجة الحرارة المنخفضة والعادات اليومية الخاطئة فى الشتاء زيادة جفاف البشرة ومشاكلها، وإذا لم نمنح بشرتنا العناية الكافية سيزداد الأمر سوءًا يومًا بعد آخر. لذلك نقدم لكِ، من موقع "بولد سكاى" الهندى، عدة وصفات طبيعية للبشرة الجافة تعتمد بشكل أساسى على الفواكه.

وصفات طبيعية للبشرة الجافة

ينبغى استخدام الوصفات الطبيعية للبشرة الجافة بالتوازى مع روتين العناية بالبشرة فى الشتاء، وغالبًا ما تستهدف أى وصفات طبيعية للبشرة الجافة بشكل أساسى الترطيب، إلى جانب تغذية البشرة وإنعاشها ولذلك تدخل فى غالبية الوصفات مكونات معروفة بقدرتها على الترطيب سواء من الفواكه أو من الزيوت كزيت الزيتون وزيت جوز الهند.

ترطيب البشرة الجافة بالموز

نظرًا لغناه بالبوتاسيوم، فإن الموز من العناصر المثالية فى ترطيب البشرة، وإلى جانب ترطيبها فإنه أيضًا يمنعها من التلف بسبب الشمس لاحتوائه على فيتامين E. ويمكن إضافة زيت جوز الهند للموز لتعزيز الترطيب.

ولاستخدام الوصفة اخلطى موزة مهروسة مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند فى وعاء عميق.

ضعى الخليط على وجهك لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق حتى يجف واغسليه بالماء الفاتر، ثم جففى الوجه وضعى عليه بعض الكريم المرطب. وكررى الوصفة مرتين فى الأسبوع.

وصفة ترطيب البشرة الجافة بالتفاح

التفاح غنى بفيتامين C الذى يحسن إنتاج الكولاجين فى الجلد ويحسن مرونة الجلد ويحافظ على ترطيبه. ومن خلال خلط التفاح مع العسل نحصل على ترطيب مثالى ونضارة البشرة. ولاستخدام الوصفة اخلطى ملعقة كبيرة من التفاح المبشور مع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض فى وعاء.

قلبى الخليط جيدًا قبل تطبيقه على وجهك ورقبتك واتركيه من 15 إلى 20 دقيقة واغسليه جيدًا بعدها. يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين فى الأسبوع.

ترطيب الوجه الجاف بالعنب

نظرًا لغناه بفيتامين C فإن العنب يحسن ملمس الجلد وبفضل فيتامين E فإنه يحافظ على الجلد من التلف وبإضافة زيت الزيتون إليه تصبح لديكِ خلطة فعالة لترطيب البشرة وعلاج مشاكل جفافها.

ولعمل الوصفة اهرسى حفنة من العنب فى وعاء ثم أضيفى إليه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون واخلطيهما جيدًا قبل أن تطبقى الخليط على وجهك.

اتركى الخليط 10 دقائق على وجهك ثم اغسليه فى وقتٍ لاحق بالماء الفاتر. يمكنك تكرار الوصفة مرة كل شهر.

وصفة الفراولة لترطيب البشرة الجافة

تحتوى الفراولة على حمض الإيلاجيك الذى يمنحك بشرة ناعمة ومرنة، بالإضافة إلى كونها مصدرًا غنيًا بفيتامين C. وللاستفادة من الفراولة فى وصفات للبشرة الجافة يمكنك خلط 3-4 حبات فرولة ناضجة مع ملعقة كبيرة من العسل.

نهرس الفراولة جيدًا فى إناء باستخدام شوكة ونضيف العسل إليها ونطبق الخليط على بشرتنا ورقبتنا وندلك به البشرة بلطف عدة دقائق. نترك الخليط من 15 إلى 20 دقيقة ثم نغسله فى وقت لاحق. يمكن تكرار الوصفة مرتين فى الأسبوع.

علاج جفاف البشرة بالكمثرى

الكمثرى تحتوى على مرطبات طبيعية مما يجعلها مثالية فى علاج جفاف البشرة، خاصة إذا خلطتيها بزيت اللوز المرطب.

ولعمل وصفة لعلاج جفاف البشرة من الكمثرى يمكنك هرس ثمرة كمثرى ناضجة فى وعاء وتضيفى إليها نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز وتضعى الخليط على وجهك وتتركيه 10 دقائق ثم تشطفيه باستخدام الماء الفاتر. ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين فى الأسبوع.

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مشاكل البشرة الجافة هى الأكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء، حيث تسبب درجة الحرارة المنخفضة والعادات اليومية الخاطئة فى الشتاء زيادة جفاف البشرة ومشاكلها، وإذا لم نمنح بشرتنا العناية الكافية سيزداد الأمر سوءًا يومًا بعد آخر. لذلك نقدم لكِ، من موقع "بولد سكاى" الهندى، عدة وصفات طبيعية للبشرة الجافة تعتمد بشكل أساسى على الفواكه.

وصفات طبيعية للبشرة الجافة

ينبغى استخدام الوصفات الطبيعية للبشرة الجافة بالتوازى مع روتين العناية بالبشرة فى الشتاء، وغالبًا ما تستهدف أى وصفات طبيعية للبشرة الجافة بشكل أساسى الترطيب، إلى جانب تغذية البشرة وإنعاشها ولذلك تدخل فى غالبية الوصفات مكونات معروفة بقدرتها على الترطيب سواء من الفواكه أو من الزيوت كزيت الزيتون وزيت جوز الهند.

ترطيب البشرة الجافة بالموز

نظرًا لغناه بالبوتاسيوم، فإن الموز من العناصر المثالية فى ترطيب البشرة، وإلى جانب ترطيبها فإنه أيضًا يمنعها من التلف بسبب الشمس لاحتوائه على فيتامين E. ويمكن إضافة زيت جوز الهند للموز لتعزيز الترطيب.

ولاستخدام الوصفة اخلطى موزة مهروسة مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند فى وعاء عميق.

ضعى الخليط على وجهك لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق حتى يجف واغسليه بالماء الفاتر، ثم جففى الوجه وضعى عليه بعض الكريم المرطب. وكررى الوصفة مرتين فى الأسبوع.

وصفة ترطيب البشرة الجافة بالتفاح

التفاح غنى بفيتامين C الذى يحسن إنتاج الكولاجين فى الجلد ويحسن مرونة الجلد ويحافظ على ترطيبه. ومن خلال خلط التفاح مع العسل نحصل على ترطيب مثالى ونضارة البشرة. ولاستخدام الوصفة اخلطى ملعقة كبيرة من التفاح المبشور مع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض فى وعاء.

قلبى الخليط جيدًا قبل تطبيقه على وجهك ورقبتك واتركيه من 15 إلى 20 دقيقة واغسليه جيدًا بعدها. يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين فى الأسبوع.

ترطيب الوجه الجاف بالعنب

نظرًا لغناه بفيتامين C فإن العنب يحسن ملمس الجلد وبفضل فيتامين E فإنه يحافظ على الجلد من التلف وبإضافة زيت الزيتون إليه تصبح لديكِ خلطة فعالة لترطيب البشرة وعلاج مشاكل جفافها.

ولعمل الوصفة اهرسى حفنة من العنب فى وعاء ثم أضيفى إليه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون واخلطيهما جيدًا قبل أن تطبقى الخليط على وجهك.

اتركى الخليط 10 دقائق على وجهك ثم اغسليه فى وقتٍ لاحق بالماء الفاتر. يمكنك تكرار الوصفة مرة كل شهر.

وصفة الفراولة لترطيب البشرة الجافة

تحتوى الفراولة على حمض الإيلاجيك الذى يمنحك بشرة ناعمة ومرنة، بالإضافة إلى كونها مصدرًا غنيًا بفيتامين C. وللاستفادة من الفراولة فى وصفات للبشرة الجافة يمكنك خلط 3-4 حبات فرولة ناضجة مع ملعقة كبيرة من العسل.

نهرس الفراولة جيدًا فى إناء باستخدام شوكة ونضيف العسل إليها ونطبق الخليط على بشرتنا ورقبتنا وندلك به البشرة بلطف عدة دقائق. نترك الخليط من 15 إلى 20 دقيقة ثم نغسله فى وقت لاحق. يمكن تكرار الوصفة مرتين فى الأسبوع.

علاج جفاف البشرة بالكمثرى

الكمثرى تحتوى على مرطبات طبيعية مما يجعلها مثالية فى علاج جفاف البشرة، خاصة إذا خلطتيها بزيت اللوز المرطب.

ولعمل وصفة لعلاج جفاف البشرة من الكمثرى يمكنك هرس ثمرة كمثرى ناضجة فى وعاء وتضيفى إليها نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز وتضعى الخليط على وجهك وتتركيه 10 دقائق ثم تشطفيه باستخدام الماء الفاتر. ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين فى الأسبوع.