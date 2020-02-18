لو بتعانى من التهابات المهبل المتكررة..اعرفي سببها وإزاى تعالجيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهابات المهبل من المشاكل الشائعة بين السيدات والتى تسبب لهن الإحراج والتوتر دائما، وقد تؤثر على صحة المهبل وتعيق الحمل عند بعض السيدات لذلك لا بد من علاج التهابات المهبل قبل حدوث أى مضاعفات أخرى، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك أنواع مختلفة من التهابات المهبل ومنها "التهاب المهبل الجرثومى، التهاب المهبل الناتج عن عدوى فطرية، التهاب المهبل داء المشعرات"، كما يوجد أسباب مختلفة للإصابة بالتهابات المهبل وهى: أسباب التهابات المهبل

أسباب التهابات المهبل 1: اضطرابات الهرمونات تزيد من خطرالإصابة بالتهابات المهبل وخصوصا مع اقتراب موعد الدورة الشهرية. 2:إهمال النظافة الشخصية تسبب التهابات شديدة فى المهبل مع الشعور بالحكة والألم . 3:وجود خلل فى الجهاز المناعى يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المهبل المتكررة. 4:بعض الأدوات التى تستخدم لمنع الحمل تسبب التهابات المهبل. 5:تنظيف منطقة المهبل من الخلف للإمام بعد استخدام المرحاض تزيد من خطرالإصابة بالتهابات المهبل وذلك نتيجة انتشارالبكتيريا والجراثيم. 6: ارتداء الملابس الضيقة تزيد من خطر الإصابة بالتهابات المهبل. Advertisements 7:مرضى السكرأكثرعرضة للإصابة بالتهابات المهبل المتكررة. وذكرالموقع بعض النصائح التى يجب اتباعها لعلاج التهابات المهبل ومنها : نصائح للسيدات للوقاية من التهابات المهبل المتكررة نصائح للسيدات للوقاية من التهابات المهبل المتكررة 1:ينصح السيدات بالتبول بعد العلاقة الجنسية وذلك للوقاية من الالتهاب والألم. 2:تنظيف منطقة المهبل جيدا من الأمام إلى الخلف وذلك للتخلص من البكتيريا والجراثيم الموجوده بها. 3:عدم استخدام مزيلات العرق والمعطرات والدش المهبلى الذى يحتوى على مواد كيميائية تؤثر على صحة المهبل وتسبب الالتهابات والحكة. 4: عدم استخدام أى وسيلة منع الحمل إلا تحت إشراف الطبيب المعالج.

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