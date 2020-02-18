تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الميكرويف

القاهرة - لايف استايل المقادير 35 x جرام دقيق

2 x معلقة كبيرة لبن كامل الدسم

1 ½ x معلقة كبيرة سكر (بني)

1 x رشة ملح

1 x معلقة كبيرة كاكاو (خام غير محلى)

1 x عدد بيضة

1 x معلقة كبيرة زبدة (سايحة)

¼ x معلقة كبيرة باكينج بودر

¼ x معلقة صغيرة فانيليا الطريقة: تُخلط المكونات الجافة (الدقيق، الكاكاو، الملح، البيكنج بودر، السكر) جيداً في إناء عميق.

و في إناء آخر يُخفق البيض مع اللبن، الزبدة، والفانيليا.

ثم يُصب خليط البيض واللبن على الدقيق مع التقليب باستخدام شوكة أو المضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات جيداً.

تُقسم الكمية على مجّين، وتُخبز في الميكروويف على درجة عالية لمدة 70-90 ثانية أو حتى ترتفع الكيك في الأكواب.

يُرش سطح الكيك بالكاكاو وتصبح جاهزة للتقديم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الكاكاو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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