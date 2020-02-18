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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الصحية الفرنسية تحذر من تحول "كورونا" إلى وباء عالمي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
حذرت السلطات الصحية الفرنسية، الثلاثاء، من قدرة فيروس كورونا المستجد على التحول إلى وباء عالمي، في ظل تزايد عدد ضحايا المرض الغامض الذي تفشى انطلاقا من مدينة ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول.
وقال أوليفيه فيران، وزير الصحة الفرنسي الجديد، إن هناك "خطرا كبيرا لأن يتحول انتشار فيروس كورونا إلى جائحة"، مضيفا: "هذا افتراض عملي وخطر كبير".
وأوضح فيران، لإذاعة "فرانس إنفو"، أن فرنسا مستعدة للتعامل مع كل الاحتمالات ونظامها الصحي قوي ومجهز بما يكفي.
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الجائحة هي انتشار مرض جديد على مستوى العالم.
وقضى فيروس كورونا المستجد على 1873 شخصا وأصاب 73424 آخرين حول العالم، فيما تعافى نحو 12677 شخصا من المرض الذي لم ينجح العلماء بعد في اكتشاف لقاح فعال له.
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