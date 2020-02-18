الخرطوم: لا إصابات بكورونا بين السودانيين في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الخارجية السودانية عدم وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) وسط السودانيين المقيمين في الصين.



وقالت الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سونا)، الثلاثاء، إنه وفي إطار متابعة السودان للأوضاع في الصين عبر سفارة السودان في بكين، فقد أشارت السفارة إلى الانحسار الملحوظ في حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد وذلك وفقاً للإحصاءات الجديدة التي أكدت أن نسبة الحالات الحرجة بمدينة أوهان حتى يوم 15 فبراير/شباط بلغت 21.6% فقط مقارنةً بـ32.4% من جملة الإصابات في 28 يناير/كانون الثاني.

وأشارت وزارة الخارجية إلى تراجع نسبة الحالات الحرجة بين المصابين على مستوى الصين إلى 7.2% مقارنةً بـ15.9% للفترة السابقة نفسها، ما يشير إلى الاستجابة الفاعلة للأدوية الجديدة التي يتم استخدامها والجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الصين.

في السياق، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الثلاثاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا الجديد في أنحاء البلاد ارتفع إلى 1868 حالة.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الوفيات في إقليم هوبي بلغ 1789 شخصاً بعد تسجيل 93 وفاة جديدة، فيما سجلت 1807 حالات إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة ذاتها.