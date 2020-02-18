أغذية تقاوم "كورونا".. عليك بالشوكولاتة الداكنة

قال الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية في مصر، إن رفع كفاءة مناعة الجسم يعد السلاح الأقوى لمقاومة الفيروسات والعدوى ومن بينها فيروس "كورونا" الجديد الذي أثار الذعر في العالم وأودى بحياة نحو 1873 شخصا حول العالم.

وأضاف أن تقوية الجهاز المناعة يتم عبر تناول الغذاء الصحي المتوازن في الوجبات الرئيسية والذي يحتوي على (الدهون الصحية، والبروتين والنشويات الجيدة).



وأضاف جمال في حديثه مع "العين الإخبارية" أن لدينا 3 أنواع من الأغذية وهي: (أغذية طاقة، أغذية الوقاية، وأغذية البناء).

وأوضح أن أغذية الوقاية يجب أن تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمكونات والدهون المفيدة ومنها:

فيتامين "سي"

الذي يساعد في رفع كفاءة جهاز المناعة ونجد فيتامين سي في الأغذية التالية:

المانجا.

البرتقال.

الليمون.

الجوافة.

الفلفل الأخضر (يحتوي على فيتامين سي بما يعادل 3 أضعاف البرتقال).





فيتامين "A"

يساعد على رفع كفاءة جهاز المناعة وخصوصا لدى الأطفال ونجده في الأغذية التالية:

اللبن كامل الدسم.

الزبدة.

السمن البلدي.

زيت بذر الكتان.





الكاروتينات

الجزر.

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البطاطا الحلوة.

قرع العسلي.





دهون الأوميجا 3

الأسماك الدهنية

سالمون.

ماكريل.





الدهون غير المشبعة التي تتحول لأوميجا 3

اللب السوري.

المكسرات.





الخضراوات الورقية الداكنة

الجرجير.

الخس.

السبانخ .





فيتامين "E"

ويتميز فيتامين "E" بخصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات ويوجد في الأغذية التالية:

الثوم.

البصل.





وأشار استشاري التغذية العلاجية بمصر إلى بعض الأعشاب مثل الإخناسيا تساعد في تحسين المناعة ويمكن شربها بمفردها أو إضافتها إلى الشاي، والشوكولاتة الغامقة التي تحتوي على مضادات أكسدة تعمل على تعزيز المناعة وتحمي الجسم من أمراض كثيرة جدا.