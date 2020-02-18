زوجته سليمة.. تأكد إصابة روسي بكورونا على متن "السفينة الموبوءة"

قالت السفارة الروسية في اليابان، الثلاثاء، إن امرأة روسية قيل في وقت سابق إنه تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية راسية في اليابان، ليست مصابة بالفيروس، لكن زوجها الذي كان أيضاً على متن السفينة ثبتت إصابته.



وكانت السفارة قد ذكرت، الإثنين، أن الزوجة أصيبت بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المحتجزة قيد الحجر الصحي قبالة السواحل اليابانية، وأضافت في منشور على موقع "فيس بوك" أنها وزوجها جرى نقلهما إلى المستشفى.