- 1/2
- 2/2
رويترزالثلاثاء 2020/2/18 09:23 م بتوقيت أبوظبي
السفينة السياحية "دايموند برنسيس"
قالت السفارة الروسية في اليابان، الثلاثاء، إن امرأة روسية قيل في وقت سابق إنه تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية راسية في اليابان، ليست مصابة بالفيروس، لكن زوجها الذي كان أيضاً على متن السفينة ثبتت إصابته.
وكانت السفارة قد ذكرت، الإثنين، أن الزوجة أصيبت بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المحتجزة قيد الحجر الصحي قبالة السواحل اليابانية، وأضافت في منشور على موقع "فيس بوك" أنها وزوجها جرى نقلهما إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجته سليمة.. تأكد إصابة روسي بكورونا على متن "السفينة الموبوءة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.