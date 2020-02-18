تضاعف حالات "العته" في 2050.. مرض يثير هلع أوروبا

أكدت تقديرات حديثة أن أعداد المصابين بالعته في أوروبا سترتفع بشكل ملحوظ جداً بحلول عام 2050.

وذكر تقرير نشرته رابطة جمعيات ألزهايمر القومية في بروكسل، الثلاثاء، أنه بينما بلغ عدد المصابين بالعته في ألمانيا، على سبيل المثال، 1.6 مليون شخص عام 2018، (ما يعادل 1.9% من إجمالي السكان)، يتوقع الخبراء بالمنظمة الأوروبية لألزهايمر، ارتفاع أعداد المصابين إلى 2.7 مليون مصاب عام 2050.

وتوقع معدو التقرير أن أعداد السكان فوق 85 عاماً سترتفع بحلول عام 2050 بواقع الضعف، مقارنة بما كان عليه عام 2018.

وحسب توقعات الخبراء؛ فإن نسبة أعداد مرضى العته سترتفع على مستوى أوروبا بواقع الضعف أيضاً بحلول عام 2050.

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وأوضح الباحثون أن ارتفاع نسبة السكان فوق 85 عاماً في ألمانيا سيكون عاملاً حاسماً بشأن ارتفاع أعداد المصابين بأمراض العته هناك بشكل خاص.

وتوقع جان جيورجس، رئيس المنظمة الأوروبية لألزهايمر، أن تظل الأعداد المتوقعة للمصابين بأمراض العته تمثل عبئاً ثقيلاً على أنظمة التأمين الصحي في أوروبا.



وقال: "إذا أردنا أن يتلقى المصابون بالعته، وأسرهم والقائمون على رعايتهم، الرعاية الصحية المميزة التي يحتاجونها، فلا بد أن تتهيأ الحكومات وأنظمة الصحة والرعاية الصحية لذلك، من خلال الاستثمار في البحث العلمي والعلاج والوقاية من العته".

وأضاف "جيورجس": "لأساليب الحياة الأفضل صحياً، وللتعليم الأفضل، ولتحسين الانتباه بشأن عناصر الخطورة ذات الصلة بأمراض القلب والدورة الدموية، تأثير إيجابي على حالات الإصابة بالعته".

وذكر معدو التقرير أنهم استندوا في إعداده إلى الدراسات الحديثة عن العته، والصادرة عن العديد من مجموعات البحث، وما تتضمنه هذه الدراسات من بيانات بشأن سكان كل دولة أوروبية على حدة، والتقديرات بشأن أعداد هؤلاء السكان عامي 2025 و2050.