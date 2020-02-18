تيريزا ماي تعلن أن تحقيق التوازن بين الجنسين مهمة المجتمع بأسره

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي من منبر منتدى المرأة العالمي بدبي أن تحقيق التوازن بين الجنسين في السياسة وقطاع الأعمال مهمة المجتمع بأسره وليست قضية النساء فقط.وفي كلمة ألقتها في المنتدى، تحدثت ماي عن أهمية أن يزرع المجتمع ثقة النساء بقدراتهن ويشجعهن على تحمل دور القيادة في شتى المجالات. وأضافت: "إذا لم تكن الفتيات النساء أعضاء في البرلمان وفي المناصب العليا في قطاع الأعمال، سيعتقدن أن هذه الأدوار ليست لهن".وتابعت: "الإرشاد جزء هام من الطريق. يجب على كل امرأة تشغل منصبا قياديا مساعدة الأخريات وتشجيعهن، كي تتعزز المشاركة النسائية مستقبلا".

وشددت ماي على أهمية أن تعمل النساء، الشابات والسيدات، من أجل تدمير أنماط التفكير القديمة التي تجعلهن يعتقدن بأنهن غير قادرات على تحقيق أي شيء جدير في العمل الاجتماعي بسبب الانتماء الجنسي. مع ذلك، حذرت ماي من الانزلاق في الخطأ بالطريق قائلة إن الهدف من تحقيق المساواة بين الجنسين ليس في "التفوق على الرجال والتغلب عليهم"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالقيم و"صياغة قرارات بشكل أفضل".

وعبرت ماي عن ثقتها بأن زيادة دور المرأة في صناعة القرارات السياسية يسهم في تحسين حياة المواطن، لأن لدى المرأة "صوتا مميزا" بفضل الخبرات والتجارب والرؤى الخاصة بها والمختلفة عما لدى الرجال، مما قد يساعد في صياغة مواقف أكثر تكاملا وشمولا إزاء مختلف القضايا. وختمت خطابها بالقول: "إننا نحتاج إلى تشجيع النساء الطموحات، علموهن أنه لا ينبغي أن يكن محشورات في قوالب نمطية ضيقة".

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