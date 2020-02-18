تعرفي على أفضل الزيوت العطريَّة والطبيعية لبشرة العروس

أمام مشاكل البشرة التي لا تنتهي خلال فصل الشتاء تجد العروس نفسها تبحث عن زيوت عطرية طبيعية لمعالجة بشرتها قبل الزفاف. إليك لائحة بأهم الزيوت العطريَّة التي ستمنح بشرتك الجمال والتألق قبل الزفاف إلى جانب العديد من الفوائد الأخرى.

تعرفي إلى أفضل الزيوت العطريَّة المضادة لشيخوخة البشرة:

زيت اللافندر

يتميَّز اللافندر بقدرات فائقة لتقليل التهابات البشرة وحساسيتها وقد استخدم كذلك لعلاج حروق الجلد، البثور، العدوى والجروح، كما يساعد كذلك على حماية البشرة من الجفاف. وزيت اللافندر لطيف جداً ويمكن أن يوضع مباشرة على البشرة وعلى المنطقة المتضرِّرة من غير إضافة الماء لتخفيفه.

لبشرة مشرقة

اخلطي ملعقة ماء دافئ مع ملعقة عسل ثم أضيفي 3 قطرات من زيت اللافندر. ضعي المزيج على وجهك بعد تنظيفه لمدَّة عشر دقائق ثم اغسلي وجهك بماء دافئ فهذا القناع سيجعل البشرة ناعمة وجميلة.

لتخفيف حبِّ الشباب

ضعي قليلا من زيت اللافندر على قطعة قطن ثم استخدمي القطن على الحبوب فزيت اللافندر سيقتل البكتيريا التي تسبب الحبوب ويهدئ ويخفف انتفاخ البشرة ويعالج الالتهاب.

زيت المُر

يعرف المُر بخواصه المهدئة للبشرة، وهو يستخدم لعلاج تشققات الجلد، كما يتميَّز كذلك بخواص فعَّالة مضادة للالتهابات ما يساعد كذلك على مكافحة العدوى البكتيريَّة والفطريَّة على البشرة.

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زيت خشب الصندل

زيت خشب الصندل يساعد على حماية البشرة من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجيَّة، كما يساعد كذلك على تجديد البشرة وإصلاح التلف والوقاية من العدوى الفطريَّة والبكتيريَّة، ويجب إضافة الماء أيضاً إلى هذا الزيت قبل استخدامه على البشرة.

زيت المريميَّة

زيت المريميَّة معروف بقدراته الفعَّالة لتقليل التهابات البشرة وتجديد خلاياها، وموازنة إنتاج الزيوت، كما يساعد كذلك على الاسترخاء، وينصح باستخدامه لتقليل آلام الطمث.

زيت الورد

زيت الورد كثيراً ما يستخدم لعلاج تكسر الكولاجين وتحفيز إنتاجه مرَّة أخرى للحفاظ على مرونة البشرة والوقاية من ظهور التجاعيد، كما يستخدم كذلك لإزالة آثار الندبات والتغلب على كافة مشكلات البشرة والوقاية من العدوى.

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