القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x كوب دقيق (منخول)

2 x كوب سكر

2 x كوب عصير برتقال

1 x باكو باكينج بودر

1 x رشة ملح

½ x كوب زيت عباد شمس الطريقة: فى وعاء نضع الباكينج بودر والدقيق ورشة الملح ونخلطهم جيدا.

فى وعاء نخلط عصير البرتقال والزيت والسكر والفانيليا جيدا.

نضيف خليط الدقيق لخليط عصير البرتقال بالتدريج مع الخلط المستمر حتى يتجانس الخليط تماما.

فى قالب كيك مدهون بالزيت نصب خليط الكيك ونضعة فى فرن عند درجة حرارة 180 مدة 30 دقيقة أو لحين النضج.تترك حتى تبرد ثم تقطع .بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالبرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك صيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.