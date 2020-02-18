تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك مالح

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد بيضة (طازجة)

3 x كوب دقيق

3 x عدد تركي مدخن (مقطع صغير)

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x عدد حباية جزر (مبشورة)

1 x معلقة صغيرة زعتر

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع صغير)

1 x كيس باكينج بودر

½ x كوب زيتون أخضر (مقطع صغير)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

½ x كوب جبنة موزريلا

½ x كوب زيت عباد شمس

½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x كوب جبنة شيدر الطريقة: نخلط التركى المدخن مع الجبن والزيتون الاخضر والفلفل الاخضر والزيتون.

فى الخلاط نضع البيض والزيت واللبن والملح والفلفل والزعتر ونخلطهم جيدا ثم نصب الخليط فى وعاء عميق.

ثم نضيف الدقيق للوعاء ونقلب جيدا.

ثم نضيف الحشوة للخليط ونقلب جيدا.

تصب الكيك فى قالب كيك أو صينية كب كيك ثم نضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة أو لحين النضج.. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مربى الجزر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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