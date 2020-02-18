تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أيس ت

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x كيس شاي

4 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x عود نعناع

2 x لتر ماء

2 x كوب مكعبات ثلج

2 x عدد برتقال (شرائح)

1 x كيس فانيليا

1 x كوب سكر الطريقة: فى وعاء على النار نضع الماء ويترك حتى يغلى.

ثم نضيف أكياس الشاى ويترك يغلى لمدة دقيقتين.

ثم يرفع من على النار ويصب الشاى فى إناء زجاجى.

ويضاف له السكر ونقلب حتى يذوب تماما.

ثم نضيف له عصير الليمون والفانيليا ونقلب.

نضيف له شرائح البرتقال والنعناع ونضعة فى الثلاجة حتى يبرد تماما.

نضع مكعبات الثلج فى أكواب التقديم و ويصب فوقها الشاى البارد بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشاي المثلج بالليمون

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