المقادير 250 x جرام شيكولاتة (غامقة مبشورة مع شرائح شيكولاته)

10 x عدد فراولة

1 x كوب كريمة مخفوقة

1 x معلقة كبيرة سكر (بني)

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x معلقة كبيرة زبدة الطريقة: سخنى الكريمة مع السكر و الفانيليا و بعدين ضيفيلهم الشيكولاته و سبيهم يسيحوا و يتخلطوا مع بعض.

و ضيفى الزبدة فى الاخر و تقدم ومع الفراولة الطازجة بألف هنا وشفا . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الشيكولاته تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فوندو شوكولاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.