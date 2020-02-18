تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الشيكولاته

القاهرة - لايف استايل المقادير 1 x معلقة كبيرة شيكولاته بيضاء (مبشورة)

1 x كوب ثلج

1 x كوب شيكولاته سايحة

½ x كوب زبادي

¼ x كوب لبن كامل الدسم مقادير شراب بارد (شربات) ¾ x كوب سكر

½ x كوب ماء الطريقة: Advertisements هنحضر الشراب و هنحتاج منه ربع كوب

في كاسارولا هنضيف الماء و السكر و نسيبهم على نار لحد ما يغلوا

و قبل ما يتحط على الحلوى لازم نسيبه يبرد

في الخلاط هنضيف الشيكولاته السايحة مع الزبادي و اللبن و الشربات و الثلج و نضربهم كويس جدا

هنرش الشيكولاته البيضاء على وش الكوب عند التقديم. كده تمام..بالهنا و الشفا قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشيكولاته (براونيز) تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة جوز الهند بالزبادي

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