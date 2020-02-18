تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى بينا كولادا

المقادير 2 x معلقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

1 x علبة حليب جوز الهند

1 x علبة اناناس

1 x كوب مكعبات ثلج الطريقة: فى الخلاط نضع جميع المقادير ونخلط جيدا جدا حتى تتجانس المقادير.

يصب فى أكواب ويوضع فى الثلاجة لحين التقديم . بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة جوز الهند بالزبادي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الاناناس بالليمون

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