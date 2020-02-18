تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة جوز الهند بالزبادي

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد بيضة

2 x كوب دقيق

2 x كوب سكر (مطحون للتزيين)

1 x كوب سكر

1 x كوب زيت ذرة

1 x كوب جوزهند

1 x معلقة صغيرة فانيليا (للتزيين)

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة كبيرة كاكاو (للتزيين)

1 x كوب لبن رايب (للتزيين)

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x معلقة صغيرة زبدة الطريقة: ينخل الدقيق مع البيكنج باودر ويخلط معهم جوز الهند

يضرب الزيت والسكر ثم البيض والفانيلا حتى يمتزج الخليط جيدا ثم يضاف اللبن على دفعات بالتبادل مع خليط الدقيق وجوز الهند

فيتكون خليط كثيف نوعا ما، ثم يصب في قالب مدهون زبدة و مرشوش بالطحين

ويدخل فرنا حاميا على حرارة 180 درجة مئوية لحوالي 40 دقيقة او حتى ينضج

لتحضير الزينة يخلط السكر واللبن والفانيلا والكاكاو فنحصل على صلصة متوسطة الكثافة تصب فورا على الكيكة وترش بجوز الهند وتقطع وتقدم Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الكاكاو

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