تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فراخ مشوية بالزبادي والأناناس

المقادير

2 x معلقة كبيرة عصير (أناناس بدون سكر)

2 x عدد صدور دجاج مخلية

1 x معلقة صغيرة بابريكا

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x رشة ملح

½ x معلقة صغيرة شطة

1 x عدد ليمونة (معصورة)

½ x كوب زبادي (لايت)

الطريقة:

بعد ما نغسل الفراخ كويس نشق الصدر من الجنب بحيث نفتحه على شكل قلب كده زي الصورة ونحطة في كيس بلاستيك وندقدق عليه بالراحة لحد ما يتفرد حبة ويبقى سمكه حوالي ١.٥ أو ٢ سم كده.

نحط الفراخ وعليها باقي المكونات في كيس ونعمل لها مساچ بحيث نضمن ان كل المكونات اتخلطت مع بعض وغطت الفراخ كلها. ونسيبها في التلاجة على الأقل ٤ ساعات... أنا سيبتها من بليل لحد تاني يوم قبل الفطار بساعة.

لو عندك شواية فحم حط الفراخ عليها لمدة حوالي ٧ ل ٨ دقايق على كل جنب أو لحد ما العصارة اللي بتنزل من الفراخ تبقى شفافة ده أو سيبها لحد ما تستوي زي ما تحب "أنا بحبها تكون چوسي وطرية كده.

و معندكش شواية فحم أو كهرباء ممكن تسخن طاسة مسطحة وتمسحها بقطنه فيها زيت وتحط الفراخ برضه لحد ما تستوي زي ما تحب. وعشان تاخد طعم الشوي ولع فحمة على البوتجاز وحط الفراخ في حلة ومعاها طبق صغير فيه معلقة زيت وحط الفحمة في الطبق ده وغطي الحلة كويس عشان تخلى الدخان بتاع الفحم يتغلغل في الفراخ.

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