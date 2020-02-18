تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البنجر بالزبادي

المقادير 4 x معلقة كبيرة لبنّه

3 x عدد بنجر (مسلوق ومقطع)

2 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم للزينة)

1 x علبة زبادي

1 x عدد خيار (مخلل مقطع)

1 x كوب حبات ذرة (حلوة) الطريقة: فى وعاء صغير نخلط الزبادى واللبنة جيدا.

فى وعاء اخر نضع الذرة ويضاف له جزء من خليط الزبادى واللبنة ونقلب.

ثم نضيف للذرة الخيار المخلل والبنجر ثم نضيف باقى خليط الزبادى ونقلب جيدا تقدم باردة بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير سلطة الحمص مع البقدونس وجبن الفيتا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البنجر بالخضروات

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