تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالزبادى

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x عدد فص ثوم

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x عدد دجاجة كاملة (مقطعة ثمانى اجزاء)

1 x عدد طماطم

1 x علبة زبادي

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة زعتر

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

¼ x معلقة صغيرة شطة الطريقة: ننضف الدجاجة جيدا و نعمل بالسكين شقوق فيها.

نفرم البصل والثوم و الطماطم في الخلاط فرما ناعم جدا ونتبل الخليط بعصير الليمون والملح والفلفل والزعتر والزبادي.

نتبل الدجاجة بخليط الزبادي جيدا وتوضع في اناء محكم و تترك في الثلاجة ليلة كاملة.

نضع الدجاجة في اناء مناسب للفرن وتدخل الفرن بالتتبيلة علي درجة حررة 200 حتي النضج ويأخذ لون شي جميل وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالليمون طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم

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